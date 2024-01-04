ЕНС и пени самозанятого. Как налоговики их начисляют

Теперь за него будет решать налоговая. Поэтому желательно регулярно проверять, правильно ли налоговики списали единый налоговый платеж (ЕНП).
Важно! Если у самозанятого на ЕНС будет недостаточно денег, то налоговики начислят пени, но не по каждому налогу отдельно, а на общую сумму минусового остатка кошелька.
Предположим, что самозанятый забыл сформировать чек три месяца назад, и он это сделал «задним числом». Когда он это сделает, появится долг в ЕНС.
И если там уже есть какая-то задолженность, например по транспортному налогу, пени будут начислены на всю сумму. А значит и заплатить придется сразу за всё.
Знаю всё о самозанятых. Телеграм-канал: "Самозанятый в законе".
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