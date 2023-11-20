Блогеров обяжут размещать социальную рекламу

Обязанность отдавать 5% объема рекламы под социальную, которая сейчас возложена на СМИ и крупные сайты (дневная посещаемость которых превышает 100 тыс. человек в России), хотят распространить и на профессиональных блогеров.

Заключение договора на распространение социальной рекламы является обязательным для рекламораспространителя (п. 3 ст. 10 Закона № 38-ФЗ «О рекламе»).

Внести данную инициативу в Госдуму можно будет только после того, как блогеры получат отдельный код ОКВЭД. Создание ОКВЭД для блогеров находится на финальном этапе реализации.

«последняя инстанция, от которой ожидаем согласования инициативы по ОКВЭД, – это Минцифры, – и неофициально они уже одобрили ее» - отметила депутат Госдумы Яна Лантратова.

Оператором социальной рекламы назначен Институт развития интернета (ИРИ). Подпадающие под закон сайты могут публиковать социальную рекламу как оплачиваемую ИРИ, так и за счет рекламодателя.

Инициатором данной инициативы выступает Ассоциация блогеров и агентств (АБА) при поддержке депутата Яны Лантратовой.