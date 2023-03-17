Бонн, Кельн, Олег Мальцев и офис Клерка

Мой 18-летний сын закончил школу и учит немецкий язык в Бонне уже три месяца. Три месяца – это много и я решил сьездить к нему в гости. Основной репортаж о моей поезде перед вами.

Рейн

Это общага Олега.

Почтовый ящик его имени.

А это его комната в общежитии

Старое кладбище Бонна. Тут похоронен Шуман, Бишоф и Адаевская Элла Георгиевна

Это Кельн. Так оформлен фасад здания. Металл. Очень красиво. И Олег

Это Dom. Кельнский собор. Римско-католический готический собор в городе Кёльне. Занимает третье место в списке самых высоких церквей мира и внесён в список объектов Всемирного культурного наследия. Википедия

Это площадь возле собора. Огромный вокзал

А это офис Клерка и нам нужно решить какие стекла сделать на втором этаже. Темные или светлые?

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