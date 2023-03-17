Бонн, Кельн, Олег Мальцев и офис Клерка

Помогите сделать правильный выбор. Темные стекла или светлые?

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Бонн, Кельн, Олег Мальцев и офис Клерка

Мой 18-летний сын закончил школу и учит немецкий язык в Бонне уже три месяца. Три месяца – это много и я решил сьездить к нему в гости. Основной репортаж о моей поезде перед вами.

Рейн

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Это общага Олега.

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Почтовый ящик его имени.

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А это его комната в общежитии

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Старое кладбище Бонна. Тут похоронен Шуман, Бишоф и Адаевская Элла Георгиевна

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Это Кельн. Так оформлен фасад здания. Металл. Очень красиво. И Олег

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Это Dom. Кельнский собор. Римско-католический готический собор в городе Кёльне. Занимает третье место в списке самых высоких церквей мира и внесён в список объектов Всемирного культурного наследия. Википедия

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Это площадь возле собора. Огромный вокзал

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А это офис Клерка и нам нужно решить какие стекла сделать на втором этаже. Темные или светлые?

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