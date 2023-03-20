Проект холла в офисе Клерка

Пространство возле лифта - это последняя часть офиса, которую я хочу отремонтировать. Смотрим, что получилось у нашего дизайнера Насти Черемисиной.

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Проект холла в офисе Клерка

Проблема этого пространства в том, что оно в дурацких щитках, которые управляющие компании лепят в подъездах как попало.

И выглядит это все примерно вот так:

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Решение - спрятать все в шкафы. Это план подъезда:

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Это двери в офис

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Справа выход из лифта:

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Другие части ремонта:

Окончательный дизайн нового пространства

Получил от дизайнера окончательный дизайн-проект. Сохраню на память. Если когда-нибудь этот ремонт закончится, будет интересно посмотреть

www.klerk.ru

MVP ремонта уже на продакшене. Смотрим, что получилось

Все. Переехали разработкой в новое пространство. Разработчики, дизайнеры, тестировщики, продакт. Всего десять человек. В пространстве рабочая зона, кухня, лекторий.

www.klerk.ru

Смотрим во что превратили офис «Клерка» за новогодние каникулы

Пока мы все отдыхали в офисе шел ремонт третьей очереди пространства. Давайте посмотрим, что получается. Спойлер: получается очень красиво.

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Напоминаю, по последним данным, сдача объекта 1 апреля.

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ToT
founder в Клерк

Проект холла в офисе Клерка

Пространство возле лифта - это последняя часть офиса, которую я хочу отремонтировать. Смотрим, что получилось у нашего дизайнера Насти Черемисиной.

Проект холла в офисе Клерка

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