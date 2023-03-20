Проект холла в офисе Клерка

Проблема этого пространства в том, что оно в дурацких щитках, которые управляющие компании лепят в подъездах как попало.
И выглядит это все примерно вот так:
Решение - спрятать все в шкафы. Это план подъезда:
Это двери в офис
Справа выход из лифта:
Другие части ремонта:
Окончательный дизайн нового пространства
Получил от дизайнера окончательный дизайн-проект. Сохраню на память. Если когда-нибудь этот ремонт закончится, будет интересно посмотреть
MVP ремонта уже на продакшене. Смотрим, что получилось
Все. Переехали разработкой в новое пространство. Разработчики, дизайнеры, тестировщики, продакт. Всего десять человек. В пространстве рабочая зона, кухня, лекторий.
Смотрим во что превратили офис «Клерка» за новогодние каникулы
Пока мы все отдыхали в офисе шел ремонт третьей очереди пространства. Давайте посмотрим, что получается. Спойлер: получается очень красиво.
Напоминаю, по последним данным, сдача объекта 1 апреля.