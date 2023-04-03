Оцените обновлённый поисковик на Клерке! Наш собственный движок предлагает точный и удобный поиск с двумя режимами – релевантность и дата. Присоединяйтесь к 1500 запросам в день!

Заголовок и анонс писал ChatGPT, простите)

Друзья, мы запустили новый поиск на Клерке.

Раньше мы использовали движок от Google, после 24 февраля 2022 года не смогли его оплачивать и перешли на поиск от Яндекса, но он нам не понравился, и мы были вынуждены установить и обучить опенсорсную разработку. За месяц разобрались в алгоритмах и теперь готовы представить собственный поисковый движок.

Поиск доступен по адресу: https://www.klerk.ru/search/. Сейчас у него есть два режима: искать по релевантности и по дате. Поиск по релевантности включен по умолчанию.

Оказалось, что поиск на Клерке очень популярный инструмент, около 1500 поисковых запросов в день.

Все запросы очень тематические. Это история запросов за последние полчаса:

Скриншот результатов поиска

Следующая задача в этом проекте сделать расширенный поиск и фильтры

Буду рад любой обратной связи