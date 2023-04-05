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Добавили в поиск на «Клерке» данные из «Проверки контрагентов»

Много работаем над поиском. Это будет идеальным бухгалтерским инструментом

22

Поиск доступен по адресу: https://www.klerk.ru/search/. Сейчас у него есть два режима: искать по релевантности и по дате. Поиск по релевантности включен по умолчанию.

Сегодня добавили в поисковый индекс данные из нашего сервиса «Проверка контрагентов».

Пример можете посмотреть вот на этом поисковом запросе: ООО Клерк

Пожалуйста, пишите в комментариях, если у вас есть проблемы с поиском.

Сейчас поиск ищет по:

Следующая задача в этом сделать расширенный поиск и фильтры

Мнение «ToT» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?

22
ToT

ToT

Клерк

6376 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    17 минут назад

    Борис МальцевКлерк

    Пожалуйста, пишите в комментариях, если у вас есть проблемы с поиском.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .