Добавили в поиск на «Клерке» данные из «Проверки контрагентов»

Много работаем над поиском. Это будет идеальным бухгалтерским инструментом

Поиск доступен по адресу: https://www.klerk.ru/search/. Сейчас у него есть два режима: искать по релевантности и по дате. Поиск по релевантности включен по умолчанию.

Сегодня добавили в поисковый индекс данные из нашего сервиса «Проверка контрагентов».

Пример можете посмотреть вот на этом поисковом запросе: ООО Клерк

Пожалуйста, пишите в комментариях, если у вас есть проблемы с поиском.

Сейчас поиск ищет по:

Новости, статьи, блоги компаний и блоги пользователей

Поиск по калькуляторам https://www.klerk.ru/tool/

Словарям https://www.klerk.ru/slovar

Бланкам https://www.klerk.ru/blank/

Документам https://www.klerk.ru/doc/

Кодексам https://www.klerk.ru/cdoc/

Следующая задача в этом сделать расширенный поиск и фильтры