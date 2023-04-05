Добавили в поиск на «Клерке» данные из «Проверки контрагентов»

Поиск доступен по адресу: https://www.klerk.ru/search/. Сейчас у него есть два режима: искать по релевантности и по дате. Поиск по релевантности включен по умолчанию.
Сегодня добавили в поисковый индекс данные из нашего сервиса «Проверка контрагентов».
Пример можете посмотреть вот на этом поисковом запросе: ООО Клерк
Пожалуйста, пишите в комментариях, если у вас есть проблемы с поиском.
Сейчас поиск ищет по:
Новости, статьи, блоги компаний и блоги пользователей
Поиск по калькуляторам https://www.klerk.ru/tool/
Словарям https://www.klerk.ru/slovar
Бланкам https://www.klerk.ru/blank/
Документам https://www.klerk.ru/doc/
Кодексам https://www.klerk.ru/cdoc/
Следующая задача в этом сделать расширенный поиск и фильтры
Комментарии1
Борис МальцевКлерк
Пожалуйста, пишите в комментариях, если у вас есть проблемы с поиском.