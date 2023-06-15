Новая СПС для бухгалтера. Или как мы переделали навигацию

Сначала мы осознали что у нас огромная навигация на сайте и нам стало очень больно. Потом поняли что нужно решаться и нужно резать.

Все наши калькуляторы и справочники мы собрали в одной сущности и назвали его нежиданно для себя Справочно-правовая система. Это нам позволило уйти от 4 важнейших ссылок в навигации, а именно:

Дальше мы стали рассуждать, что разделение контента на их настоящие ленты в виде Трибуны,Блогов компаний, разборов законов, миникурсов и статей понятно только нам. Поэтому решили это все объединить в одну ленту.

В итоге у нас получилось только две ссылки в навигации: новости и статьи. Мы еще добавили в основную навигацию - это форум и вход для клиента (раньше мы это называли Бухтабло)

Скриншот новой навигации

В итоге три ссылки вместо десяти.

Справочно-правовая система «Клерка»

Да я понимаю, что начнут сравнивать с К+ или Гарантом и смеяться. Но мы не стали выдумывать сложных сервисных и непонятных названий. Ведь по-сути это и есть база нормативных и справочных документов законодательства с поиском.

Сами посмотрите:

Мне кажется, что стало намного легче и мы на правильном пути. Навигацию теперь можно увидеть без пролистывания экрана.

Буду рад Ваши комментариям!

Курсы валют

Ну и чтобы два раза не вставать, обратите внимание, мы обновили инструмент: курсы валют ЦБ:

Курсы валют Курсы валют www.klerk.ru

Есть все основные курсы валют, кросс-курсы, калькуляторы валюты. Все инструменты Клерка доступны вот тут: https://www.klerk.ru/tool/