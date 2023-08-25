Сделали для бухгалтеров возможность искать работу на «Клерке»

Сегодня запустили сервис для поиска работы. Теперь наша аудитория может размещать свои резюме по этому адресу: https://www.klerk.ru/jobs/resume/
Пока я тестировал сервис, незаметно для себя разместил собственное резюме,
Вот оно:
Резюме — Генеральный директор
Описание резюме Генеральный директор
Из классного, что оно практически само заполнилось из профиля, а Клерк знает про меня много, и мне практически ничего не пришлось заполнять.
После публикации резюме появится в вашем профиле:
И в самом разделе, где работодатели ищут сотрудников. В разделе есть удобные фильтры.
Я первый опубликовавший свое резюме:
Сервис только что запущен и я очень переживаю. Помогайте тестировать! Буду раз любым найденным багам в комментариях
История проекта
Больше 5 лет назад были созданы телеграм-каналы Бухантер (где соискатели публикуют свои резюме) и Бухджоб (где работодатели размещают вакансии), а прошлым летом вакансии начали понемногу постить и на сайт Клерка.
В мае 2023 года «Клерк» запустил «Клерк.Работа» - свой собственный сервис по размещению вакансий
25 августа 2023 года появилась возможность для соискателе публиковать собственные резюме.
Комментарии2
Виктория ТришкинаProduct managerКлерк
Борис, ну зарплату можно точно больше просить)
Борис МальцевКлерк
Не заслужил больше
Тут уже целая дискуссия, что нельзя демпинговать: https://t.me/kubklerk/16798