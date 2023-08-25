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Сделали для бухгалтеров возможность искать работу на «Клерке»

Запустили сервис для публикации резюме и поиска работы на Клерке. Уже два новых резюме!
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Сделали для бухгалтеров возможность искать работу на «Клерке»

Сегодня запустили сервис для поиска работы. Теперь наша аудитория может размещать свои резюме по этому адресу: https://www.klerk.ru/jobs/resume/

Пока я тестировал сервис, незаметно для себя разместил собственное резюме,

Вот оно:

Резюме — Генеральный директор

Описание резюме Генеральный директор

www.klerk.ru

Из классного, что оно практически само заполнилось из профиля, а Клерк знает про меня много, и мне практически ничего не пришлось заполнять.

После публикации резюме появится в вашем профиле:

И в самом разделе, где работодатели ищут сотрудников. В разделе есть удобные фильтры.

Я первый опубликовавший свое резюме:

Сервис только что запущен и я очень переживаю. Помогайте тестировать! Буду раз любым найденным багам в комментариях

История проекта

  • Больше 5 лет назад были созданы телеграм-каналы Бухантер (где соискатели публикуют свои резюме) и Бухджоб (где работодатели размещают вакансии), а прошлым летом вакансии начали понемногу постить и на сайт Клерка.

  • В мае 2023 года «Клерк» запустил «Клерк.Работа» - свой собственный сервис по размещению вакансий

  • 25 августа 2023 года появилась возможность для соискателе публиковать собственные резюме.

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Клерк

6375 подписчиков

Комментарии

2
  • Логотип vtrishkina
    vtrishkina
    Сотрудник
    31 минуту назад

    Виктория ТришкинаProduct managerКлерк

    Борис, ну зарплату можно точно больше просить)

  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    25 минут назад

    Борис МальцевКлерк

    Не заслужил больше

    Тут уже целая дискуссия, что нельзя демпинговать: https://t.me/kubklerk/16798

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