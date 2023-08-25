Сделали для бухгалтеров возможность искать работу на «Клерке»

Запустили сервис для публикации резюме и поиска работы на Клерке. Уже два новых резюме!

Сегодня запустили сервис для поиска работы. Теперь наша аудитория может размещать свои резюме по этому адресу: https://www.klerk.ru/jobs/resume/

Пока я тестировал сервис, незаметно для себя разместил собственное резюме,

Вот оно:

Резюме — Генеральный директор Описание резюме Генеральный директор www.klerk.ru

Из классного, что оно практически само заполнилось из профиля, а Клерк знает про меня много, и мне практически ничего не пришлось заполнять.

После публикации резюме появится в вашем профиле:

И в самом разделе, где работодатели ищут сотрудников. В разделе есть удобные фильтры.

Я первый опубликовавший свое резюме:

Сервис только что запущен и я очень переживаю. Помогайте тестировать! Буду раз любым найденным багам в комментариях

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