Авокадо на этой неделе хорошо, кофе пошел в рост. Цветочные новости «Клерка»
Чтобы навести порядок с цветами в офисе наняли флористов. Публикую их отчет за 19 октября. Уверен, что вам это важно. Орфографию автора сохранил.
Сделала замеры освещенности, с закрытыми жалюзи 170-461, с окрытыми 2890. Минимально нужно хотя бы 1000.
Почему-то стали больше закрывать жалюзи, хотя летом чаще было открыто. Если в будни мешает свет, бликуют мониторы, то жалюзи открывать в пятницу, на все выходные.
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