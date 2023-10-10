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Авокадо на этой неделе хорошо, кофе пошел в рост. Цветочные новости «Клерка»

Чтобы навести порядок с цветами в офисе наняли флористов. Публикую их отчет за 19 октября. Уверен, что вам это важно. Орфографию автора сохранил.
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Авокадо на этой неделе хорошо, кофе пошел в рост. Цветочные новости «Клерка»
Иллюстрация Борис Мальцев / Клерк

Сделала замеры освещенности, с закрытыми жалюзи 170-461, с окрытыми 2890. Минимально нужно хотя бы 1000.

Почему-то стали больше закрывать жалюзи, хотя летом чаще было открыто. Если в будни мешает свет, бликуют мониторы, то жалюзи открывать в пятницу, на все выходные.

История:

  1. Цветы в офисе «Клерка». Подробный доклад от флористов

  2. Цветочные новости (Выезд 9 октября 2023)

Центр принятия решений

Все стабильно. С поливом перехожу на осенне-зимний режим.При включении радиаторов, буду корректировать
Юкки еще влажные, будут сохнуть дальше. Орхидея - рассмотрю пересадку в новый грунт, в старом горшке растут водоросли. Санса и агава - норм.

Образовательный центр

Спатифилум не плохо, но, как и всех спатиков, держу его на контроле. Заезжала в эту субботу в офис.Хотела отметить: тут ребята открывают жалюзи на выходных и спатифилумы лучше чувствуют себя.🔥 Во вторник, переставила часть горшков, чтобы к ним был доступ не через рабочее место. Все бодрое.
Особенно радует фикус. Прогрес фикуса за 1.5 месяца

Кабинет Бориса

Кокос пока влажный, не поливаю. Помыла листья. Насекомых меньше, еще полечим. Олива хорошо, переживала, что она стрессанет после переезда с балкона, но нет, бодрая, даже несколько листочков выпустила свежих. Опрыскиваю ее стимуляторами и антистрессом. Лимон тоже хороший прирост дал с конца августа, радует. По остальным стабильно.
Авокадо на этой неделе хорошо 👍. По монстере и лилейному есть напряженность с насекомыми, полить с препаратом пока не могу - влажный грунт,  убираю механически. Эпипремнумы тоже не поливаю, мокрые. По остальным стабильно
В бухгалтерии попросила открывать, по-возможности, жалюзи на выходных. Верх, по потолку лысоват, ветви скученно растут, возможно пережимает крепеж, желтые листики хочется убрать, но без лестницы со стула не достаю. Там, где делала срез для черенков, просыпается боковая точка. В целом,  опасений нет, только эстетические претензии🙃

Отдел продаж B2C

Тут все отлично. На алоказии свежий листик. Кофе пошел в рост, лучше, чем на балконе.
Проблема закрытых жалюзи💔. (Когда была в субботу, я утром подняла) В динамике может повлиять и на растения на столах. Если закрытые жалюзи важны, лучше цветы от окна расставим в другие места. (На цветы на столах попадает свет ламп днем). Я стараюсь бывать у нас в разные дни и время, чтобы отслеживать освещенность. В большом лофте, особенно над кухней, самое темное место, прям, как подвал. Поэтому досвет очень важен💡
Фикус пустает боковые, правда не с той скоростью,  с которой бы мне хотелось. Вижу  пока, две причины: осень и   большой горшок/объем сложного грунта. Пока не пересаживаю, жду, когда верхушка пустит корни, чтобы не травмировать растения несколькими пересадками.
Тут все хорошо
В этой зоне критически важно включать свет. Замеры💔

Балконы

Балкон👍
В субботу поменяла местами монстеры, чтобы вторая подкормилась солнцем. У фикуса все хорошо👌

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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Клерк

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Комментарии

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