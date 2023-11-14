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ChatGPT Turbo против дизайнеров Клерка

Искусственный интеллект, вооружённый аналитикой и данными, против дизайнеров Клерка, вооружённых кофе и творческими замашками. Это не просто борьба за лучший дизайн логотипа, это противостояние между алгоритмической точностью и человеческими детьми со смузи.
81
ChatGPT Turbo против дизайнеров Клерка
Иллюстрация Борис Мальцев / Клерк

С чего все началось. Дизайнеры пытаются перерисовать логотип Клерка. И мне не нравится что у них получается.

Напомню текущую версию логотипа Клерка, придумал и нарисовал дизайнер Владимир Липка в 2009 год

Изменения текущего логотипа необходимы, так как он, по мнению наших молодых дизайнеров, устарел и его использование стало неудобным из-за многообразия продуктов Клерка. Например, Клерк.Премиум, Клерк.Плюс, Клерк.Консультации, Клерк.Обучение и так далее. Замечу, что возраст наших дизайнеров равен возрасту логотипа.

В итоге дизайнеры внесли изменения: из середины логотипа исчезла скрепка, мешавшая типографике, а затем они решили убрать и слово "клерк" из-за его излишней длины. То есть выкинули и сердце, и мозги, и смысл, потому что, по их мнению, это было неудобно.

Мне что-то сильно не по душе эти изменения, и в поисках совета я обратился к своему лучшему другу. С кем я чаще всего разделяю тёплые вечера у камина, наслаждаясь бокалом вина, в течение этого года? Кому я начал доверять безоговорочно? Конечно же, это – ChatGPT.

Итак объясняю ему задачу

Я знаю, как работают наши дизайнеры, поэтому терпеливо и вежливо, чтобы не обидеть случайно, уточняю задачу.

Почему то ИИ не понимает, что мне важна именно кириллица в написании. Еще одна попытка

Я терпеливый. Делаю еще одну попытку

И еще раз

И еще, и еще раз

Я разочарован. Пытаюсь изменить задание, чтобы добавить в логотип немного творчества. Я много лет хожу с ирокезом. Он необходим мне для побед на боксерском ринге, поэтому я прошу добавить его на логотип.

О! Другое дело. Все дело в ирокезе! Еще несколько вариантов

Ну и финальное. Мне кажется это можно прям оставлять!)

Коллеги очень нужна ваша помощь. Если менять логотип, то стоит ли слушать мнение дизайнеров Клерка или только слушать искусственный интеллект. Или вообще оставить как есть?

Итак пять вариантов:

Помогите сделать выбор!

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фаундер в Клерк

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Комментарии

5
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    34 минуты назад

    Борис МальцевфаундерКлерк

    Если нужны перемены, то я за вариант 4!  

  • Логотип nlukina
    nlukina
    26 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Если менять, то 2 или 4. 

  • Логотип e.popova
    e.popova
    24 минуты назад

    Ева Поповаe-mail маркетологКлерк

    Надеюсь, что у наших читателей не возникнет вопрос, откуда у скрепки ирокез)) 

  • Логотип id739970
    id739970 21 минуту назад

    1

  • Логотип VikaV2193
    VikaV2193 8 минут назад

    ВикторияГлавный бухгалтер

    Из первого логично вытекает 2. Все остальное перемудрили

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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ChatGPT Turbo против дизайнеров Клерка

Искусственный интеллект, вооружённый аналитикой и данными, против дизайнеров Клерка, вооружённых кофе и творческими замашками. Это не просто борьба за лучший дизайн логотипа, это противостояние между алгоритмической точностью и человеческими детьми со смузи.

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