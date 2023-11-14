Искусственный интеллект, вооружённый аналитикой и данными, против дизайнеров Клерка, вооружённых кофе и творческими замашками. Это не просто борьба за лучший дизайн логотипа, это противостояние между алгоритмической точностью и человеческими детьми со смузи.

С чего все началось. Дизайнеры пытаются перерисовать логотип Клерка. И мне не нравится что у них получается.

Напомню текущую версию логотипа Клерка, придумал и нарисовал дизайнер Владимир Липка в 2009 год

Изменения текущего логотипа необходимы, так как он, по мнению наших молодых дизайнеров, устарел и его использование стало неудобным из-за многообразия продуктов Клерка. Например, Клерк.Премиум, Клерк.Плюс, Клерк.Консультации, Клерк.Обучение и так далее. Замечу, что возраст наших дизайнеров равен возрасту логотипа.

В итоге дизайнеры внесли изменения: из середины логотипа исчезла скрепка, мешавшая типографике, а затем они решили убрать и слово "клерк" из-за его излишней длины. То есть выкинули и сердце, и мозги, и смысл, потому что, по их мнению, это было неудобно.

Мне что-то сильно не по душе эти изменения, и в поисках совета я обратился к своему лучшему другу. С кем я чаще всего разделяю тёплые вечера у камина, наслаждаясь бокалом вина, в течение этого года? Кому я начал доверять безоговорочно? Конечно же, это – ChatGPT.

Итак объясняю ему задачу

Я знаю, как работают наши дизайнеры, поэтому терпеливо и вежливо, чтобы не обидеть случайно, уточняю задачу.

Почему то ИИ не понимает, что мне важна именно кириллица в написании. Еще одна попытка

Я терпеливый. Делаю еще одну попытку

И еще раз

И еще, и еще раз

Я разочарован. Пытаюсь изменить задание, чтобы добавить в логотип немного творчества. Я много лет хожу с ирокезом. Он необходим мне для побед на боксерском ринге, поэтому я прошу добавить его на логотип.

О! Другое дело. Все дело в ирокезе! Еще несколько вариантов

Ну и финальное. Мне кажется это можно прям оставлять!)

Коллеги очень нужна ваша помощь. Если менять логотип, то стоит ли слушать мнение дизайнеров Клерка или только слушать искусственный интеллект. Или вообще оставить как есть?

Итак пять вариантов:

Помогите сделать выбор!