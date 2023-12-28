С Новым 2024 годом! Завтра будет снег!

Дорогие бухгалтеры и члены нашего великолепного сообщества,
С наступающим Новым 2024 годом вас поздравляет вся команда «Клерка»! Сегодня, в этот волшебный день, полный аромата оливье и шипения шампанского, мы хотим передать вам частичку нашего праздничного настроения.
Пусть наступающий год будет для вас годом сбывшихся мечтаний и успешно реализованных проектов. Пусть каждая цифра на ваших балансах приносит радость, а каждый новый документ – удовлетворение от хорошо выполненной работы.
Мы отправляем особенно теплые объятия тем, кто сегодня не в офисе, но даже на расстоянии остается частью нашей большой семьи. ❤
И не менее теплые приветствия мы отправляем каждому, кто сейчас находится рядом, деля с нами рабочее пространство. Ваши усилия и труд – важная часть нашего общего успеха. 💥
Наше видеопоздравление, подготовленное с любовью Аленой Алексеевой, HR Клерка, наполнено теплом и позитивом. Пусть оно подарит вам улыбки и волшебное настроение, которое будет с вами весь предстоящий год.
С уважением и лучшими пожеланиями, Ваша команда «Клерка» и Борис )
Комментарии6
Топчик!!! С Новым Годом!!!🎄
Новых классных Клерков и новых свершений!!!
Очень классно получилось! Спасибо всех причастных к созданию этого ролика!
- Завтра у нас будет снег? Вы считаете?
- Да, я уверен!
Я ведь давно уже сани проверил,
Даже олени готовы в небесный пробег :-)
Одним словом для команды Клерка - Подарков!!!!!!!!
Спасибо! )
Очень милое поздравление!!! Редакция присоединяется к поздравлениям и пожеланиям!