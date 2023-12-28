С Новым 2024 годом! Завтра будет снег!

Открывайте новогодние подарки раньше с командой «Клерка»! Перед вами не просто поздравление, а целое море позитива и новогоднего тепла. Загляните, и пусть каждое слово наполнит вас радостью и вдохновением на весь наступающий 2024 год!

Дорогие бухгалтеры и члены нашего великолепного сообщества,

С наступающим Новым 2024 годом вас поздравляет вся команда «Клерка»! Сегодня, в этот волшебный день, полный аромата оливье и шипения шампанского, мы хотим передать вам частичку нашего праздничного настроения.

Пусть наступающий год будет для вас годом сбывшихся мечтаний и успешно реализованных проектов. Пусть каждая цифра на ваших балансах приносит радость, а каждый новый документ – удовлетворение от хорошо выполненной работы.

Мы отправляем особенно теплые объятия тем, кто сегодня не в офисе, но даже на расстоянии остается частью нашей большой семьи. ❤

И не менее теплые приветствия мы отправляем каждому, кто сейчас находится рядом, деля с нами рабочее пространство. Ваши усилия и труд – важная часть нашего общего успеха. 💥

Наше видеопоздравление, подготовленное с любовью Аленой Алексеевой, HR Клерка, наполнено теплом и позитивом. Пусть оно подарит вам улыбки и волшебное настроение, которое будет с вами весь предстоящий год.

С уважением и лучшими пожеланиями, Ваша команда «Клерка» и Борис )