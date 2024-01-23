Как мошенники нашли моего главного бухгалтера и просили перечислить им 1 000 000 рублей

Мошенники нашли информацию о том, кто является главным бухгалтером в нашей компании. Они создали профиль в Телеграме, используя мою аватарку и похожий ник. Цель: выманить миллион рублей, выдавая себя за меня – руководителя компании

Пример нового для меня мошеничества. Случай стал ярким напоминанием всем главным бухгалтерам о необходимости быть бдительными в вопросах информационной безопасности и важности проверки подобных запросов.

Что случилось

Сегодня в два часа пополудни меня удивило сообщение моего главного бухгалтера в корпоративном Битриксе. Кто-то от моего имени и выдавая себя за руководителя компании (то есть меня), просит ее перевести миллион рублей на счёт некоему физическому лицу.

Как это было сделано

Создали профиль в Телеграме с моей аватаркой, сделали похожий ник, но забыли сменить имя и фамилию. А может не меняют специально.

Это не я. Но поверить в это было бы трудно, если бы преступник сменил имя и фамилию.

Логика развода

Сделали два звонка главбуху и сбросили звонок.

Бухгалтер увидела пропущенные звонки и всполошилась: «босс звонит», взяли в оборот.

Скриншоты переписки

Мошеники просят перевести миллион рублей на счёт некоего Суняйкина Михаила Юрьевича. Я не смог найти его в сервисе проверки контрагентов. Если кому-то удастся это сделать, дайте знать.

Как думаете стоит ли обращаться в полицию? Или им пофиг?