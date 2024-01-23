Как мошенники нашли моего главного бухгалтера и просили перечислить им 1 000 000 рублей

Пример нового для меня мошеничества. Случай стал ярким напоминанием всем главным бухгалтерам о необходимости быть бдительными в вопросах информационной безопасности и важности проверки подобных запросов.
Что случилось
Сегодня в два часа пополудни меня удивило сообщение моего главного бухгалтера в корпоративном Битриксе. Кто-то от моего имени и выдавая себя за руководителя компании (то есть меня), просит ее перевести миллион рублей на счёт некоему физическому лицу.
Как это было сделано
Создали профиль в Телеграме с моей аватаркой, сделали похожий ник, но забыли сменить имя и фамилию. А может не меняют специально.
Логика развода
Сделали два звонка главбуху и сбросили звонок.
Бухгалтер увидела пропущенные звонки и всполошилась: «босс звонит», взяли в оборот.
Скриншоты переписки
Мошеники просят перевести миллион рублей на счёт некоего Суняйкина Михаила Юрьевича. Я не смог найти его в сервисе проверки контрагентов. Если кому-то удастся это сделать, дайте знать.
Как думаете стоит ли обращаться в полицию? Или им пофиг?
Комментарии18
Это был совсем не смешной пранк
Это был совсем не пранк, к сожалению.
Борис, мне также звонили от твоего имени как-то. причем часов в 12 ночи, через телеграм. И тоже просили перекинуть деньги, сумма была поскромнее, но там мошенник озадачился и даже имя поменял. В полусонном состоянии, честно говоря, не сразу разобралась. Но благо опыт - деньги я никогда переводить не кинусь. Спокойно поискала тебя в контактах, поняла, что пишет левый чел и просто его заблокировала.
да, популярность она такая