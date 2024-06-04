Алексей Иванов директор по продукту «Клерк.Премиум»

Алексей Иванов – Кандидат экономических наук, доцент. Двадцать лет преподавательского стажа, автор трех монографий и более ста научных статей. Участник разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ). В 2020 году начал работать в компании «Моё дело» директором по знаниям и развитию учётной системы.

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Алексей с 1 июня работает директором по продукту «Клерк.Премиум». В его задачи будет входит развитие этого важнейшего продукта для бухгалтеров России и «Клерка», а также сервисов, входящих в эту подписку.

Тот случай, когда выбрал работу сердцем. С Клерком давно работаю как автор, потом как клиент и бета-тестер. Рад присоединиться к команде. – сообщил Алексей в своем фейсбуке.

Клерк.Премиум — это путеводитель по профессиональному развитию бухгалтерии, который позволяет бухгалтеру иметь всегда актуальные знания и навыки. В подписку включены онлайн-курсы, записи вебинаров, разборы изменений законодательства и консультации.

Алексей очень хорошо понимает как устроен «Клерк». В этом интервью он рассказывает как он организовал дистрибуцию контента компании «Мое дело». Материалы в блоге этой компании на Клерке достигли цифр в 1,2 миллиона просмотров (вот пруфы)

В первый день работы Алексей заработал 147 рублей на донатах в своем блоге на Клерке. Мы сегодня сделали возможность зарабатывать на собственном контенте на «Клерке». Подключить эту возможность можно в собственном профиле. А чтобы поддержать мой блог нужно нажать кнопку «Поддержать» в этой или любой статье. 😀

Алексей Иванов в офисе Клерка. Двери у шкафа не закрывают.

Встречайте Алексея, подписывайтесь на его блог. Будет весело )

P.S. 1 июня 2021 года в «Клерк» пришла работать CEO «Клерка» Карина Хапиште. Это счастливая дата. Верю в нее!