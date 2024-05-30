У Клерка новый CEO

Коллеги, всем привет! У нас важные новости.
С 24 мая позицию генерального директора в «Клерке» занимает Карина Хапиште. До этого момента Карина занимала позицию исполнительного директора.
Карина уже три года в компании и увеличила оборот компании в 4 раза за этот период.
На позицию исполнительного директора в компанию приходит Константин Матющенко. К нему переходит все операционное управление.
Я постараюсь максимально помочь коллегам в создании продуктов для бухгалтеров и управлением большим космическим кораблем klerk.ru.
Прошу любить и жаловать
Комментарии5
Карине, Борису, Константину и всей команде Клерка больших продаж и кратного роста
КБК получилось😉
Ахаха
Мощно вышел из операционки! Карину с новой должностью! Надо отметить это дело! 🍾🍾🍾
Тот самый что вышел из операционки))
Успехов!