У Клерка новый CEO

Коллеги, всем привет! У нас важные новости.

С 24 мая позицию генерального директора в «Клерке» занимает Карина Хапиште. До этого момента Карина занимала позицию исполнительного директора.

Карина уже три года в компании и увеличила оборот компании в 4 раза за этот период.

На позицию исполнительного директора в компанию приходит Константин Матющенко. К нему переходит все операционное управление.

Я постараюсь максимально помочь коллегам в создании продуктов для бухгалтеров и управлением большим космическим кораблем klerk.ru.

Прошу любить и жаловать