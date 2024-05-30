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Борис Мальцев
Кадры

У Клерка новый CEO

Мы усиливаем систему управлением компании.
У Клерка новый CEO

Коллеги, всем привет! У нас важные новости.

С 24 мая позицию генерального директора в «Клерке» занимает Карина Хапиште. До этого момента Карина занимала позицию исполнительного директора.

Карина уже три года в компании и увеличила оборот компании в 4 раза за этот период.

На позицию исполнительного директора в компанию приходит Константин Матющенко. К нему переходит все операционное управление.

Я постараюсь максимально помочь коллегам в создании продуктов для бухгалтеров и управлением большим космическим кораблем klerk.ru.

Прошу любить и жаловать

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