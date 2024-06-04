Много хороших новостей: карьерная матрица «Клерка», РКО, Донаты, Яндекс.Сплит

Обзор новостей компании и продуктов «Клерка» за последнюю неделю.

Рекрутинг и карьера

С 24 мая позицию генерального директора в «Клерке» занимает Карина Хапиште. До этого момента Карина занимала позицию исполнительного директора.

С 24 мая на позицию исполнительного директора в компанию приходит Константин Матющенко. К нему переходит все операционное управление.

С 1 июня к нам присоединился Алексей Иванов в качестве директора по продукту «Клерк.Премиум»

Новый справочник РКО

Собрали новый калькулятор РКО, который позволит выбирать наиболее выгодный для них банк для открытия счета в зависимости от их потребностей.

Тарифы РКО — сравнение условий расчетно-кассового обслуживания в банках на Клерк.Ру Сравнение пакетов РКО для ООО и ИП www.klerk.ru

Донаты

Сделали возможность зарабатывать на собственном контенте на «Клерке». Подключить эту возможность можно в собственном профиле. А чтобы поддержать мой блог нужно нажать кнопку «Поддержать» в этой или любой статье. 😀

Для того чтобы подключить нужно в своем профиле найти ссылку Донаты.

Заполнить заявку и подключить систему CloudTips. Переводы осуществляются между людьми и не облагается налогами, насколько я понимаю.

За сегодня я заработал 347 рублей

Аккуратно проект находится в Альфа-тесте. При подключении проверьте, чтобы почта и телефон в профиле был актуальный.

Яндекс.Сплит

Еще одна отличная новость! Добавили новый метод оплаты - Яндекс Сплит.

Этот метод позволяет пользователям Клерк.ру приобретать необходимые продукты, выбирая наиболее подходящие условия оплаты. Теперь пользователи могут легко распределить сумму платежей на 2 или 4 месяца, делая процесс приобретения ещё более гибким и комфортным.

Навигация

В основную навигацию на Клерке (находится слева) сделали по умолчанию скрытым второй уровень. Добавили блок про пользователей и Трибуну.

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