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Борис Мальцев

Много хороших новостей: карьерная матрица «Клерка», РКО, Донаты, Яндекс.Сплит

Обзор новостей компании и продуктов «Клерка» за последнюю неделю.
Много хороших новостей: карьерная матрица «Клерка», РКО, Донаты, Яндекс.Сплит
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Рекрутинг и карьера

  • С 24 мая позицию генерального директора в «Клерке» занимает Карина Хапиште. До этого момента Карина занимала позицию исполнительного директора.

  • С 24 мая на позицию исполнительного директора в компанию приходит Константин Матющенко. К нему переходит все операционное управление.

  • С 1 июня к нам присоединился Алексей Иванов в качестве директора по продукту «Клерк.Премиум»

Новый справочник РКО

Собрали новый калькулятор РКО, который позволит выбирать наиболее выгодный для них банк для открытия счета в зависимости от их потребностей.

Тарифы РКО — сравнение условий расчетно-кассового обслуживания в банках на Клерк.Ру

Сравнение пакетов РКО для ООО и ИП

www.klerk.ru

Донаты

Сделали возможность зарабатывать на собственном контенте на «Клерке». Подключить эту возможность можно в собственном профиле. А чтобы поддержать мой блог нужно нажать кнопку «Поддержать» в этой или любой статье. 😀

Для того чтобы подключить нужно в своем профиле найти ссылку Донаты.

Заполнить заявку и подключить систему CloudTips. Переводы осуществляются между людьми и не облагается налогами, насколько я понимаю.

За сегодня я заработал 347 рублей

Аккуратно проект находится в Альфа-тесте. При подключении проверьте, чтобы почта и телефон в профиле был актуальный.

Яндекс.Сплит

Еще одна отличная новость! Добавили новый метод оплаты - Яндекс Сплит.
Этот метод позволяет пользователям Клерк.ру приобретать необходимые продукты, выбирая наиболее подходящие условия оплаты. Теперь пользователи могут легко распределить сумму платежей на 2 или 4 месяца, делая процесс приобретения ещё более гибким и комфортным.

Навигация

В основную навигацию на Клерке (находится слева) сделали по умолчанию скрытым второй уровень. Добавили блок про пользователей и Трибуну.

Подписывайтесь на мой блог я вам все расскажу про «Клерк».

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Борис Мальцев

Много хороших новостей: карьерная матрица «Клерка», РКО, Донаты, Яндекс.Сплит

Обзор новостей компании и продуктов «Клерка» за последнюю неделю.

Много хороших новостей: карьерная матрица «Клерка», РКО, Донаты, Яндекс.Сплит

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Борис Мальцев

Алексей Иванов директор по продукту «Клерк.Премиум»

Коллеги, рад представить нового сотрудника Клерка – Алексея Иванова

Алексей Иванов директор по продукту «Клерк.Премиум»
Владимир Туров

Как на вас повлияет новая налоговая реформа

Налоги решили повысить, потому что в основу повышения налогов заложены следующие принципы: справедливость, сбалансированность, стабильность, предсказуемость, соответствие интересам общества и экономики. Это, конечно, шедевр.

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Ольга Ульянова
НДФЛ

Как не попасть на НДФЛ, получая переводы на карту от физлиц. Отдельно про зоозащитников

Статья пригодится гражданам, получающим переводы от физлиц на свою карту, и опасающихся что им доначислят НДФЛ.

Как не попасть на НДФЛ, получая переводы на карту от физлиц. Отдельно про зоозащитников
1
Налоги, взносы, пошлины

На налоговой реформе бюджет заработает 2,6 трлн рублей уже в 2025 году

За три года в бюджет поступят дополнительные 5 трлн рублей от увеличения ставки по налогу на прибыль организаций до 25%.

3
Банки

💥 «Клерк» поможет бизнесу выбрать наиболее выгодный банк для РКО

Не знаете в каком банке открыть счет? Воспользуйтесь нашим сервисом.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Инвестиции

Инвесторы предложили для обмена замороженные активы на 35 млрд рублей

Частные инвесторы подали больше 1 млн заявок на обмен заблокированных иностранных активов.

Малый и средний бизнес

Правительство поддержит МСП в новых регионах грантами на 300 млн рублей

Предприниматели, которые работают в сфере медицины, образования, культуры, спорта и гостиничного дела, смогут получить до 300 тысяч рублей на ремонт помещений, покупку расходных материалов и переоборудование автомобилей.

Клерк

🙈 (Не) стыдно спросить! Пять глупых вопросов про работу аналитика 1С

Все, что вы хотели узнать, но стеснялись спросить. Мы собрали частые вопросы от наших пользователей и попросили эксперта и автора курса «Аналитик 1С» Александра Соболевский на них ответить.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Наталья Тюрина
Бухгалтерский аутсорсинг

Как понять, что бухгалтер работает эффективно

Это действительно интересный вопрос. Представим бухгалтерскую компанию с шестью бухгалтерами и руководителем, который также ведет учет. Однако в отчетный период всегда наступает аврал, и руководитель-бухгалтер, как супергерой, приходит на помощь.

Клерк
Обучение для бухгалтеров

Чему учиться, чтобы стать востребованным бухгалтером в эпоху онлайн-сервисов

Многие рабочие процессы сейчас управляются роботами, нейронными сетями или на крайний случай онлайн-сервисами. Зачем работодателю штатный бухгалтер, когда можно просто оформить подписку на сервис? Рассказываем, как победить в этой гонке за рабочее место.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Экономика России

Доходы бюджета за 2023 год превысили 29 трлн рублей, а расходы — 32 трлн

Дефицит федерального бюджета в 2023 году составил 3,229 трлн рублей.

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Акцизы

Известна ставка-ориентир акцизов на табак в ЕАЭС с 2025 года

В ЕАЭС утверждена единая индикативная ставка акцизов на табак и диапазоны отклонения от нее на 2029 год.

Бесплатно с Увольнение

Можно ли уволить работника за несвоевременное возвращение из отпуска

Иногда работник задерживается в отпуске. Причины этого могут быть неуважительными, но является ли это основанием для увольнения? Разбираем, в каких ситуациях — да, а в каких — нет.

Можно ли уволить работника за несвоевременное возвращение из отпуска
УСН

Учет уплаты земельного налога фирмой на УСН

«Упрощенцы» платят земельный налог за участки, принадлежащие им на праве собственности. Величина уплаченного налога включается в книгу учета доходов и расходов и уменьшает налогооблагаемую базу упрощенцев, применяющих режим «доходы минус расходы».

Учет уплаты земельного налога фирмой на УСН
Медицина

Когда и как оказывать первую помощь: будет регламент

Минздрав утвердил Порядок оказания первой помощи.

Права потребителей

Сбой покупкам не помеха: Верховный суд защитил покупателей товаров по низким ценам

Продавец не может в одностороннем порядке изменить стоимость товара, даже если в магазине произошел технический сбой.

Сергей Верещагин
Учет в строительстве

Хотели, как лучше, а получилось, как всегда

Услуги (а точнее, работы) по гарантийному ремонту и обслуживанию, порядок их отражения в учете.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
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Подготовили обзор главных событий дня — 3 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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НДФЛ

С дохода от продажи квартиры надо будет платить НДФЛ по ставке 13% или 15%

Сейчас доход от продажи недвижимости облагается по ставке 13% независимо от суммы такого дохода. С 2025 года ставка будет зависеть от его размера.