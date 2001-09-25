Что такое трекинг команды. И зачем это нужно «Клерку»

Мы впервые завели в команду трекера и я пообещал рассказать о том, что это такое. Как я вижу трекинг. И как это происходит у нас.

В обмен за рассказ про структуру трекинга Виктория Хорцева привела 60 подписчиков в мой телеграм канал. Вот тут почитайте, как она это сделала: Клеркограмм? Мальцевграмм!

Впервые я столкнулся с трекингом во ФРИИ в далеком 2015 году. С тех времен стал относиться к трекингу с уважением.

Трекинг — это индивидуальная работа с руководителем бизнеса или владельцем продукта, перед которым стоит сложная задача: масштабная трансформация компании, поиск ценности и первоначальный запуск или перезапуск продукта, выход из кризиса, достижение целей принципиально нового для компании или продукта уровня. Трекер регулярно встречается с предпринимателем или его командой и помогает им бежать быстрее. Сформировать и протестировать ценностное предложение, выбрать оптимальный канал продаж, достичь сходимости экономики, отстроить процессы для масштабирования бизнес-модели. Трекер не дает готовых ответов, не делает работу за руководителя и команду — он задает вопросы, которые помогают им самим найти решения. Трекер фокусирует команду на самой важной задаче, на том, что ведет его к кратному росту бизнеса.

Я уговорил Юрия Мео стать трекером для нашей команды. Мы все ждем выхода его интервью в «Тот еще разговоре». Надеюсь, оно выйдет в конце сентября, подписывайтесь, чтобы не пропустить. Трекинг - это платная услуга и мы закоммитились на три месяца.

Договорились, что трекинг состоит из 1 встречи (трекшн-митинг) в неделю на 2 часа. Дополнительные касания между трекшн-митингами по договоренности. Возможна работа не только с руководителями бизнеса, но и с командой.

Первая встреча была со мной, где я сформулировал цели, вторая встреча была с СЕО компании Кариной, где она рассказала о своем видении и задачах.

Сегодня была третья, где мы общались втроем. Карина из прекрасного офиса Клерка в Краснодаре, Юрий из Москвы, а я в последний момент нашел кафе в Стамбуле с чаем и сладкими пирожками.

На встречу я пришел подготовленный со структурой продуктов Клерка, которая лежит у меня уже год.

Красивая, правда?

Структура работы трекера

Определяются цели

Спрятал настоящие цели

HADI-циклы

Дальше все разбивается на спринты

Дальше выстраивается трекшн-карта и двигаемся к поставленным целям. Наша цель 1 млрд рублей валовой выручки за 2026 год.

Стамбул

Стамбул прекрасен, но из поразительного – Клерк во всем Стамбуле открывается только через VPN, а весь остальной запрещенный мир нормально. Хорошо, что Родина научила им пользоваться. Не знал бы, что и делать.