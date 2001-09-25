Новые функции и улучшения на «Клерке»: обновления за сентябрь. Выпуск #4

Я завел личный телеграм-канал

Подписывайтесь на мой Телеграм-канал https://t.me/totklerk. Мой блог посвящён управлению бизнесом, изменениям в налогах и жизни в Таиланде и Краснодаре. Я даю разумные ответы на вопросы по бухгалтерскому учёту, налогам и многому другому. Руковожу крупнейшим интернет-проектом Клерк.ру и раскрываю все секреты внутренней кухни большой ИТ-компании.

Вот пример видео оттуда:

Сейчас у канала 407 подписчиков, цель — тысяча!

ТоТ ещё разговор

В «ТоТ ещё разговор» вышел новый эпизод с Юрием Мео

Сейчас у канала 538 подписчиков, помогите нам, подпишитесь на канал.

Далее расскажу, что мы сделали за последние две недели на Клерке.

Рассылки

Добавили в навигацию ссылки на рассылки «Утренний бухгалтер» и «Ночной бухгалтер». Теперь вы всегда можете подписаться, если рассылка перестала приходить, или быстро найти архив нужной рассылки.

Спецпредложения

Собрали на одной странице выгодные предложения для бухгалтеров от наших партнеров: https://www.klerk.ru/company/specials/

Добавляйте эту страницу в закладки.

Разборы

Мы добавили навигацию в раздел «Разборы». Теперь вы можете выбирать материалы из следующих подразделов: разборы, мини-курсы и конспекты. Посмотреть обновления можно по ссылке: https://www.klerk.ru/razbory/.

Поиск

Мы обновили наш поисковик, добавив два режима выпадающего списка: при вводе текста отображаются варианты по рубрикам и тегам, а после нажатия Enter показываются точные результаты. Если поиск не дал результатов, теперь доступны кнопки для продолжения поиска в Google и Яндекс.

Также оптимизировали страницу результатов: объединили сортировки в одну панель, отображаем количество найденных материалов и добавили кнопки для поиска в сторонних сервисах. Эти изменения делают поиск более интуитивным и эффективным, предоставляя пользователям дополнительные возможности для получения нужной информации.

Навигация

Мы обновили кнопки в шапке сайта и меню пользователя. Теперь вы можете разместить своё резюме или задать вопрос нашим экспертам на любой странице сайта.

Кроме того, для мобильных и планшетных устройств добавлена нижняя навигация.

Редактор

Теперь добавить видео из VK можно как в обложку редактора, так и непосредственно в сам редактор, просто вставив ссылку.

Заключение

Помните! Чтобы следить за всеми новостями, подписывайтесь на мой канал в Телеграме: https://t.me/totklerk. Оставляйте свои лайки и сердечки — это скрасит мои страдания и одиночество.

Всем пиз!