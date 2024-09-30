Нам сделали эту фитостену в «банановую комнату» офиса

В краснодарском офисе Клерка есть несколько больших опенспейсов с разными отделами. Чтобы отделить отделы друг от друга решили сделать фитостены. Большая инженерная работа между прочим.
Ref
Я нашел как это должно быть в ресторане «Южанин» в Краснодаре.
Мокап
Сделали проект, нарисовали мокапы.
MVP
Сделали MVP и еще раз все перемерили. Понял что нужно сделать чуть шире для устойчивости конструкции.
Deploy
Ну и вот наконец, вчера закончили все работы и вылили на бой.
Деревянные конструкции - это горшки для цветов. Когда их посадят и они вырастут, будет фитостена.
Итоги
Количество растений увеличится на 14 штук. По словам флориста, сейчас в офисе 160 растений. У 136 растений есть горшки, 24 бездомные.
Комментарии4
Красота какая! «Банановая комната» - звучит классно))
Что-то не могу найти Избранное) Куда жмакнуть надо?)
Теперь вкладочка "Избранное" живет вот тут.
Вот почему комната банановая