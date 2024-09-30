Борис Мальцев

Нам сделали эту фитостену в «банановую комнату» офиса

Цветов еще нет, но все уже готово.

В краснодарском офисе Клерка есть несколько больших опенспейсов с разными отделами. Чтобы отделить отделы друг от друга решили сделать фитостены. Большая инженерная работа между прочим.

Ref

Я нашел как это должно быть в ресторане «Южанин» в Краснодаре.

Мокап

Сделали проект, нарисовали мокапы.

MVP

Сделали MVP и еще раз все перемерили. Понял что нужно сделать чуть шире для устойчивости конструкции.

Deploy

Ну и вот наконец, вчера закончили все работы и вылили на бой.

Деревянные конструкции - это горшки для цветов. Когда их посадят и они вырастут, будет фитостена.

Итоги

Скриншот переписки с флористом

Количество растений увеличится на 14 штук. По словам флориста, сейчас в офисе 160 растений. У 136 растений есть горшки, 24 бездомные.

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