Встречи клерков. Прошлое и будущее

К 2008 году эти встречи приобрели традиционный характер: клерки регулярно собирались на празднование Нового года в подмосковных пансионатах. На таких мероприятиях собиралось до 100 человек со всей страны. Организацию брали на себя старейшины сообщества, которые на тот момент активно общались через форум и дневники. Весь процесс координации проходил в тематических ветках форума — это требовало значительных организаторских усилий, и участники справлялись сами.
Однако, начиная с 2017 года, организаторы начали уставать, и формат встреч постепенно сменился на локальные и более камерные встречи, которые проводились в небольших группах, чаще всего в соцсетях. Пандемия COVID-19 окончательно подорвала этот процесс.
Как это было
Я собрал хронологию событий, чтобы напомнить, как развивались наши встречи. Смотрю на эти ламповые фотографии в низком разрешении и испытываю очень много эмоций. Прошло 23 года, а Клерк по-прежнему стартап.
Встреча клерков в 2002 году (тема в форуме+фото)
Московская встреча клерков 20.12.2002 в ресторане "На Молчановке" (тема в форуме+фото)
Встреча клерков 2007 год (репортаж, тема в форуме+фото)
Встреча клерков в 2006 году в ресторане «Ганс», посвященая приезду Тот в Москву. Знатно потусили. (отчет в дневниках, фотографии в форуме) . Утренние посты в этой теме форума:
А еще Диму Путин чуть не задавил.
Выходим из клуба на Новый Арбат, а тут Путин едет, ему дорогу ДПСы расчистили и радостный Дима рванул через проспект. Таксисты ему орут "куда прешь? зашибут!" типа кортеж не остановиться ни при каком раскладе, ему пофик.
Короче разминулись они с Путиным секунд на 30. А кортеж огромный - на всю ширину дороги, несутся 120 км/ч. Пьяным говорят везет..
И еще
Вот с утра что было... Я ТоТа несколько часов искалссылка
К 2008 году эти встречи приобрели традиционный характер: клерки регулярно собирались на празднование Нового года в подмосковных пансионатах.
Новогодняя встреча в Москве в ресторане «Скала»9-го декабря 2006 г (тема в дневниках)
Новогодняя встреча Питерских и Московских клерков в С-Петербурге в 2007 (тема в форуме)
Новогодняя встреча клерков в пансионат «Звенигородский» в 2008 (репортаж)
Новогодняя встреча клерков в пансионате «Пушкино» в 2009 (репортаж)
Новогодняя встреча клерков в пансионат «Звенигородский» в 2010 (репортаж)
Новогодняя встреча клерков в пансионат «Звенигородский» в 2011 (репортаж)
Новогодняя встреча клерков в пансионат «Звенигородский» в 2012 (репортаж)
Новогодняя встреча клерков в пансионат «Звенигородский» в 2013 (репортаж)
В 2017 году соцсети начали вытеснять форум. Обсуждения встреч и репортажи постепенно перешли туда — это стало проще и быстрее. Форум, хоть и оставался важной частью сообщества, уже терял активность. С этим ушла и часть той уникальной атмосферы, когда все организовывали сами, обсуждали детали и делились впечатлениями прямо на площадке Клерка.
Новогодняя встреча клерков в пансионат «Звенигородский» в 2017 (репортаж)
В 2020 году ковид окончательно разрушил традицию встреч. Пандемия сделала оффлайн-собрания невозможными. Всё, что ещё оставалось от прежней активности, полностью перешло в онлайн.
Это было круто!
Эти встречи объединяли людей из разных уголков страны, создавая особую атмосферу общения и обмена опытом. Это не просто посиделки, а живые истории, новые знакомства и тот самый дух сообщества, который невозможно передать словами.
Сейчас у Клерка за плечами уже 6 крупных бухгалтерских конференций. Мы умеем организовывать мероприятия, которые заряжают энергией и вдохновляют. Так почему бы не вернуться к истокам? Может, пришло время возродить традицию встреч? Организовать что-то новое, современное, но с тем же клерковским настроением.
Комментарии1
Ни разу не была на таких встречах по личным или финансовым обстоятельствам, но всегда хотела приобщиться к такому масшабному мероприятию.
Если такие КлеркоКорпоративчики возобновятся и будут проходить в Москве, очень постараюсь изыскать возможность присоединиться.