Встречи клерков. Прошлое и будущее

Клерк.ру — это огромное бухгалтерское сообщество. Встречи участников проекта начались практически сразу после его запуска. Напомню, сайт был создан в 2001 году, а уже в 2002 году наша аудитория начала встречаться оффлайн. С тех пор прошло множество встреч, в том числе в Москве и других городах России.

К 2008 году эти встречи приобрели традиционный характер: клерки регулярно собирались на празднование Нового года в подмосковных пансионатах. На таких мероприятиях собиралось до 100 человек со всей страны. Организацию брали на себя старейшины сообщества, которые на тот момент активно общались через форум и дневники. Весь процесс координации проходил в тематических ветках форума — это требовало значительных организаторских усилий, и участники справлялись сами.

Однако, начиная с 2017 года, организаторы начали уставать, и формат встреч постепенно сменился на локальные и более камерные встречи, которые проводились в небольших группах, чаще всего в соцсетях. Пандемия COVID-19 окончательно подорвала этот процесс.

Как это было

Я собрал хронологию событий, чтобы напомнить, как развивались наши встречи. Смотрю на эти ламповые фотографии в низком разрешении и испытываю очень много эмоций. Прошло 23 года, а Клерк по-прежнему стартап.

А еще Диму Путин чуть не задавил.



Выходим из клуба на Новый Арбат, а тут Путин едет, ему дорогу ДПСы расчистили и радостный Дима рванул через проспект. Таксисты ему орут "куда прешь? зашибут!" типа кортеж не остановиться ни при каком раскладе, ему пофик.

Короче разминулись они с Путиным секунд на 30. А кортеж огромный - на всю ширину дороги, несутся 120 км/ч. Пьяным говорят везет.. ссылка

И еще

Вот с утра что было... Я ТоТа несколько часов искал ссылка

К 2008 году эти встречи приобрели традиционный характер: клерки регулярно собирались на празднование Нового года в подмосковных пансионатах.

Новогодняя встреча в Москве в ресторане «Скала»9-го декабря 2006 г (тема в дневниках) Новогодняя встреча Питерских и Московских клерков в С-Петербурге в 2007 (тема в форуме) Новогодняя встреча клерков в пансионат «Звенигородский» в 2008 (репортаж) Новогодняя встреча клерков в пансионате «Пушкино» в 2009 (репортаж) Новогодняя встреча клерков в пансионат «Звенигородский» в 2010 (репортаж) Новогодняя встреча клерков в пансионат «Звенигородский» в 2011 (репортаж) Новогодняя встреча клерков в пансионат «Звенигородский» в 2012 (репортаж) Новогодняя встреча клерков в пансионат «Звенигородский» в 2013 (репортаж)

В 2017 году соцсети начали вытеснять форум. Обсуждения встреч и репортажи постепенно перешли туда — это стало проще и быстрее. Форум, хоть и оставался важной частью сообщества, уже терял активность. С этим ушла и часть той уникальной атмосферы, когда все организовывали сами, обсуждали детали и делились впечатлениями прямо на площадке Клерка.

Новогодняя встреча клерков в пансионат «Звенигородский» в 2017 (репортаж)

Клерки встречаются в Москве

В 2020 году ковид окончательно разрушил традицию встреч. Пандемия сделала оффлайн-собрания невозможными. Всё, что ещё оставалось от прежней активности, полностью перешло в онлайн.

Это было круто!

Эти встречи объединяли людей из разных уголков страны, создавая особую атмосферу общения и обмена опытом. Это не просто посиделки, а живые истории, новые знакомства и тот самый дух сообщества, который невозможно передать словами.

Сейчас у Клерка за плечами уже 6 крупных бухгалтерских конференций. Мы умеем организовывать мероприятия, которые заряжают энергией и вдохновляют. Так почему бы не вернуться к истокам? Может, пришло время возродить традицию встреч? Организовать что-то новое, современное, но с тем же клерковским настроением.