Борис Мальцев

На форуме «Клерка» появился бот с искусственным интеллектом: попробуйте задать свой вопрос!

На форуме появился @Forum_Helper_bot. Он отвечает на вопросы пользователей с помощью ChatGPT.
На форуме «Клерка» появился бот с искусственным интеллектом: попробуйте задать свой вопрос!

На форуме заработал @Forum_Helper_bot, который отвечает на вопросы пользователей с помощью технологий искусственного интеллекта. Задавайте вопросы по бухгалтерскому учету, налогам или профессиональному развитию — бот поможет найти ответы.

Пример:
Вопрос: «Кто глава ФНС России?»
Ответ: «На текущий момент глава ФНС России — это Даниил Егоров. Если у вас есть другие вопросы о ФНС или налоговом законодательстве, задайте их.»

Задайте свой вопрос на форуме и проверьте, как это работает: ссылка.

Комментарии

8
    • Владислав Савушкин
      Бизнес-эксперт

      vladsavushkin11:24

      для чего надо посетить бухгалтерскую конференцию клерка

      Forum_Helper_bot11:24

      Посетить бухгалтерскую конференцию, проводимую «Клерком», стоит по нескольким причинам:

      Обсуждение актуальных тем — конференция предлагает пошаговые инструкции по изменениям в бухгалтерском учете, отчетности и налогах, что поможет вам оставаться в курсе последних изменений в законодательстве.

      Обмен опытом — это отличная возможность пообщаться с другими бухгалтерами, обменяться опытом и узнать о лучших практиках в сфере бухгалтерии.

      Доступ к экспертам — на конференции будут выступать ведущие эксперты, которые поделятся своими знаниями и ответят на ваши вопросы.

      Сетевые возможности — вы сможете установить полезные контакты, которые могут оказаться полезными в вашей профессиональной деятельности.

      Конференция запланирована на 14 марта в Москве, и для участия можно зарегистрироваться как на очное, так и на онлайн-мероприятие. Подробности можно найти в теме конференции.

      Если у вас есть дополнительные вопросы о конференции или вы хотите узнать больше, дайте знать!

      Точно 14ого?)