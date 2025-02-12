На форуме появился @Forum_Helper_bot. Он отвечает на вопросы пользователей с помощью ChatGPT.

На форуме заработал @Forum_Helper_bot, который отвечает на вопросы пользователей с помощью технологий искусственного интеллекта. Задавайте вопросы по бухгалтерскому учету, налогам или профессиональному развитию — бот поможет найти ответы.

Пример:

Вопрос: «Кто глава ФНС России?»

Ответ: «На текущий момент глава ФНС России — это Даниил Егоров. Если у вас есть другие вопросы о ФНС или налоговом законодательстве, задайте их.»

Задайте свой вопрос на форуме и проверьте, как это работает: ссылка.