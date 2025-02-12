На форуме заработал @Forum_Helper_bot, который отвечает на вопросы пользователей с помощью технологий искусственного интеллекта. Задавайте вопросы по бухгалтерскому учету, налогам или профессиональному развитию — бот поможет найти ответы.
Пример:
Вопрос: «Кто глава ФНС России?»
Ответ: «На текущий момент глава ФНС России — это Даниил Егоров. Если у вас есть другие вопросы о ФНС или налоговом законодательстве, задайте их.»
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Комментарии8
Если зайдет бот подключим прямо на сайт )))
Точно 14ого?)
гарантировано 19% фактических ошибок, в том числе в датах )
А ии еще с утра в бухгалтерию собирались запустить, бухгалтеров заменить)))
Угу, наивность не порок, а дар природы ))
С утра запустить, вечером выпустить. Пожалейте ИИ. Он гикнется от нашей бухгалтерии🤪 Потом, он же интеллект, а там без мата нельзя: дебет с кредитом не сойдется
Важе не жалко )
Это откуда инфа?