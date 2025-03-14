Бегаю в 5 утра, проверяю контрагентов каждый день – что ещё вам нужно для уверенности?

Сервис «Проверка контрагентов» теперь обновляется каждый день. Доступна бухгалтерская отчётность, лицензии и другие важные данные. Бесплатно, удобно и актуально.

Недавно написал на «Клерке» про свой опыт работы с весом – и пост набрал 200 комментариев! Кто бы мог подумать, что бухгалтерская аудитория так интересуется темой похудения? Видимо, счета и калории имеют больше общего, чем кажется. Если вдруг пропустили, почитайте тут:

Интервальное голодание. как я держу форму уже 18 лет Я начал работать с весом в 34 года, сейчас мне 52. В 34 года я весил 95 кг, сейчас мой вес — 69 кг. Каждый день занимаюсь спортом: бокс или бег, еще опционально настольный теннис, а раз в неделю хожу в зал. Но для того чтобы похудеть, этого недостаточно. Поэтому опишу, как я работаю с питанием. www.klerk.ru

Сегодня я пробежал 5 км в 5 утра. Недавно вернулся из Таиланда, организм ещё не понял, где он и сколько сейчас времени, так что мой график живёт сам по себе. Пока нормальные люди спят, я решил выйти на пробежку – улицы пустые, воздух свежий, из живых существ только я и парочка подозрительных котов. Скриншот с трекера приложу, чтобы не думали, что я всё это придумал.

Что случилось

Теперь к делу. Мы на «Клерке» запустили бесплатный сервис «Проверка контрагентов» 18 января. Работали над ним, дорабатывали, улучшали. И вот наконец-то сделали так, что данные обновляются каждый день. Теперь можно проверять контрагентов (и себя!) без страха, что информация устарела.

Наш сервис анализирует:

бухгалтерскую отчётность с 2012 года,

движение средств,

баланс,

налоги, пени и недоимки.

Данные берём из 40+ официальных источников и теперь каждый день обновляем их. В общем, если кто-то из ваших контрагентов давно не платит налоги или «случайно» оказывается в судах по пять раз в месяц – сервис вам это подскажет.

Что дальше

Продолжаем работу над улучшением сервиса.

Карта развития «Проверки контрагентов» от Клерка: 1️⃣ Поиск Улучшим логику и функциональность поиска по контрагентам, а также добавим страницу «Расширенный поиск», на которой разместим удобные фильтры для поиска контрагентов. 2️⃣ История изменения контрагента В данный момент раздел находится на стадии дизайна. Что там будет? Записи из ЕГРЮЛ. Данные из ЕГРЮЛ о контрагенте, а также список и наименования документов, связанных с изменениями за весь период существования контрагента.

История изменений. Полная история изменений контрагента: сведения о смене руководителей, добавлении новых учредителей, подаче финансовой отчётности в ФНС, добавлении ОКВЭД, смене юридического адреса, данные из ПФР и ФСС. 3️⃣ Страница физических лиц Добавим физических лиц, участвующих в российском бизнесе на основе данных в сервисе. Построим связи компании, в которых физическое лицо является руководителем или учредителем, а также сведения об ИП.

Добавим возможность проверки физического лица на самозанятость. 4️⃣ Контактные данные контрагента Если вы являетесь руководителем организации и ваша компания зарегистрирована на Клерке, то вы сможете самостоятельно редактировать данные в блоке «Контакты» на странице вашего контрагента. 5️⃣ Страница «Связи» Большая доработка, которая позволит просмотреть все связи по любому контрагенту. В нашей базе содержатся данные о 11 511 318 юридических лицах и 19 569 776 ИП и физических лицах. Эти сведения актуальны на 13 марта и в дальнейшем будут ежедневно обновляться из базы ФНС. Если у вас есть идеи или замечания по этим направлениям – пишите, будем учитывать!

Что нам нужно прям сейчас

📌 Проверьте свою компанию и расскажите, что думаете! Сделали сервис бесплатным, потому что хотим, чтобы он был реально полезным. Но важно ваше мнение – удобно ли пользоваться, точна ли информация, что ещё добавить? Может, уведомления в духе «этот контрагент сейчас закрывает счета и переезжает на Бали»? Делитесь, это поможет нам сделать «Клерк» ещё круче.