Бегаю в 5 утра, проверяю контрагентов каждый день – что ещё вам нужно для уверенности?

Недавно написал на «Клерке» про свой опыт работы с весом – и пост набрал 200 комментариев! Кто бы мог подумать, что бухгалтерская аудитория так интересуется темой похудения? Видимо, счета и калории имеют больше общего, чем кажется. Если вдруг пропустили, почитайте тут:
Интервальное голодание. как я держу форму уже 18 лет
Я начал работать с весом в 34 года, сейчас мне 52. В 34 года я весил 95 кг, сейчас мой вес — 69 кг. Каждый день занимаюсь спортом: бокс или бег, еще опционально настольный теннис, а раз в неделю хожу в зал. Но для того чтобы похудеть, этого недостаточно. Поэтому опишу, как я работаю с питанием.
Сегодня я пробежал 5 км в 5 утра. Недавно вернулся из Таиланда, организм ещё не понял, где он и сколько сейчас времени, так что мой график живёт сам по себе. Пока нормальные люди спят, я решил выйти на пробежку – улицы пустые, воздух свежий, из живых существ только я и парочка подозрительных котов. Скриншот с трекера приложу, чтобы не думали, что я всё это придумал.
Что случилось
Теперь к делу. Мы на «Клерке» запустили бесплатный сервис «Проверка контрагентов» 18 января. Работали над ним, дорабатывали, улучшали. И вот наконец-то сделали так, что данные обновляются каждый день. Теперь можно проверять контрагентов (и себя!) без страха, что информация устарела.
Наш сервис анализирует:
бухгалтерскую отчётность с 2012 года,
движение средств,
баланс,
налоги, пени и недоимки.
Данные берём из 40+ официальных источников и теперь каждый день обновляем их. В общем, если кто-то из ваших контрагентов давно не платит налоги или «случайно» оказывается в судах по пять раз в месяц – сервис вам это подскажет.
Что дальше
Продолжаем работу над улучшением сервиса.
Карта развития «Проверки контрагентов» от Клерка:
1️⃣ Поиск
Улучшим логику и функциональность поиска по контрагентам, а также добавим страницу «Расширенный поиск», на которой разместим удобные фильтры для поиска контрагентов.
2️⃣ История изменения контрагента
В данный момент раздел находится на стадии дизайна. Что там будет?
Записи из ЕГРЮЛ. Данные из ЕГРЮЛ о контрагенте, а также список и наименования документов, связанных с изменениями за весь период существования контрагента.
История изменений. Полная история изменений контрагента: сведения о смене руководителей, добавлении новых учредителей, подаче финансовой отчётности в ФНС, добавлении ОКВЭД, смене юридического адреса, данные из ПФР и ФСС.
3️⃣ Страница физических лиц
Добавим физических лиц, участвующих в российском бизнесе на основе данных в сервисе. Построим связи компании, в которых физическое лицо является руководителем или учредителем, а также сведения об ИП.
Добавим возможность проверки физического лица на самозанятость.
4️⃣ Контактные данные контрагента
Если вы являетесь руководителем организации и ваша компания зарегистрирована на Клерке, то вы сможете самостоятельно редактировать данные в блоке «Контакты» на странице вашего контрагента.
5️⃣ Страница «Связи»
Большая доработка, которая позволит просмотреть все связи по любому контрагенту.
В нашей базе содержатся данные о 11 511 318 юридических лицах и 19 569 776 ИП и физических лицах. Эти сведения актуальны на 13 марта и в дальнейшем будут ежедневно обновляться из базы ФНС.
Если у вас есть идеи или замечания по этим направлениям – пишите, будем учитывать!
Что нам нужно прям сейчас
📌 Проверьте свою компанию и расскажите, что думаете! Сделали сервис бесплатным, потому что хотим, чтобы он был реально полезным. Но важно ваше мнение – удобно ли пользоваться, точна ли информация, что ещё добавить? Может, уведомления в духе «этот контрагент сейчас закрывает счета и переезжает на Бали»? Делитесь, это поможет нам сделать «Клерк» ещё круче.
🛠 Обращение от Дмитрия Дубровского, продакта проекта:
Всем привет! Если вдруг есть какие-то баги или ошибки на страницах контрагента, которые до сих пор не исправлены, напишите, пожалуйста, чтобы мы забрали их в работу. За последние пару месяцев все баги, которые приходили, были исправлены, но вдруг осталось что-то из более давних времён. Будем рады вашей обратной связи!
Проверьте свою компанию: https://www.klerk.ru/tool/ocompany/
Комментарии9
Коллеги, проверьте свою компанию: https://www.klerk.ru/tool/ocompany/
И расскажите актуальны ли данные? Наши разработчики говорят, что данные максимально точные. Верим?
Борис, все проверила (себя как ИП), сервис работает, супер, информация актуальная! Вещь полезная 🔥🔥🔥 Спасибо!
Разработчикам верим! 🚀👍
Урааа!!! Ольга, спасибо!! Я прям очень переживаю за этот сервис!
Нет предела совершенству...
https://www.klerk.ru/tool/ocompany/1080278011164/
"Внешний управляющий" разве тождественно "Генеральный директор"?
Руководитель же. Или это тоже неправильно?
Это правильно... В самом низу смотреть или Ctrl-F по "Генеральный".
какая же роскошь - бегать на покровских озерах утром)
Таиланд и рядом не стоял)
Вер, дело говоришь! Нам, патриотам, никакие Таиланды не нужны )
Погода в Краснодаре - чудесная, кстати.
На обложке те самые подозрительные коты?))