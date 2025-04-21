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Борис Мальцев

Что внутри сталинской высотки на Котельнической набережной: много фото и впечатления

Мы сняли квартиру на 23 этаже легендарной сталинской высотки на Котельнической набережной — ради интереса и ради красивого вида. В этом фоторепортаже покажу, что там с планировками, подъездами, паркетом и ощущением истории. Смотрим, что скрывается за монументальным фасадом.

Дом на Котельнической набережной — это, безусловно, история. Монументальная, пафосная, знаменитая. Мы сняли двухкомнатную квартиру на 23 этаже ради эксперимента — попробовать пожить в одной из сталинских высоток.

Ощущения — неоднозначные. Вид из окон завораживает, город раскинулся, как на ладони. Да и само ощущение — ты внутри легенды, в квартире, возможно, с такой же планировкой жил кто-нибудь из знаменитостей прошлого века. Но вместе с тем это и история боли: лифты, кажется, помнят Хрущёва, вентиляция — Брежнева, а паркет уложен с таким энтузиазмом, что хочется обнять строителей и спросить — зачем?

Планировки странные, коммуникации изношены, а весь дом — как пожилой интеллигент: с ореолом значимости, но с ворохом болезней и привычек, которые не исправить.

Жить тут — опыт, точно достойный рассказа. Но повторять его, пожалуй, не хочется.

История создания

Дом на Котельнической набережной — одна из легендарных сталинских высоток, символов послевоенной Москвы. Его строительство началось в 1938 году, по проекту архитектора Дмитрия Чечулина, однако из-за войны завершили работы только в 1952-м. Идея заключалась в создании не просто жилого дома, а монументального символа новой советской эпохи, демонстрирующего силу и амбиции государства.

Дом построен в месте слияния Яузы и Москвы-реки, на мощном фундаменте из свай. Его центральная башня возвышается на 176 метров, что сделало здание одним из самых высоких в Европе на момент завершения. Внутри разместили просторные квартиры для партийной элиты, писателей, артистов и академиков. В доме жили, например, Фаина Раневская и Андрей Вознесенский.

Интерьеры дома — это отдельная история: высокие потолки, лепнина, мрамор, дубовые лестницы. Даже сегодня, спустя десятилетия, дом сохраняет ореол московской аристократии и является памятником архитектуры федерального значения.

Читайте первую часть фоторепортажа: Что находится на последних этажах сталинской высотки на Котельнической набережной?

Итак, поехали:

Подьезд

23 этаж. Оригинальные таблички

Прихожая

Дверь обшита дерматином. На фото слева — вход на кухню и в санузлы (конечно, раздельные). Рядом — замурованная дверь черного выхода на лестничную клетку. Справа — дверь в кладовку, а ещё правее — вход в комнату. Напротив входной двери — ещё одна комната с балконом.

Дубовый паркет очень плохой сборки

Санузлы

В санузлах и на кухне оригинальный кафель. Санузел разделенный. Это ванная

Это туалет. Электрическую вытяжку видимо сделали чуть позже и запитали электричество от лампочки освещения

Кухня

Кухня, по-советски маленькая.

На кухне нашли правила проживания в квартире. Из интересного запрещено подниматься на этажи выше 24-го

Первая комната

Из необычного: помимо разделенных санузлов, комнаты все проходные

Балкон

С кондиционерами, конечно беда.

Вторая комната

Лепнина

Виды

Виды, это самое прикольное

А это вид на саму высотку.

А мы, ради интереса, сняли ещё на неделю квартиру в другой сталинской высотке — на Кудринской площади, у станции «Баррикадная». Архитектурно — всё те же монументальные формы, лепнина, масштаб. Но состояние здания оказалось куда более плачевным.

Первый этаж встречает запахом такой силы, что путь до лифтов превращается в испытание: приходится идти, зажав нос. И это не фигура речи. В остальном — дух сталинской эпохи всё так же витает, но скорее как напоминание, что монументальность — не гарантия уюта.

Местные говорят, что дому на Котельнической набережной повезло — в нем живут знаменитости, поэтому за ним следят особенно тщательно: и фасад чистенький, и внутри всё чинят вовремя. А вот здание на Кудринской площади, наоборот, как-то забыли — фасад обветшал, коммуникации не ремонтировались уже давно, и всё это сильно заметно.

Информации об авторе

Борис Мальцев

Борис Мальцев

фаундер в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

2
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Из интересного запрещено подниматься на этажи выше 24-го

    Мне больше отметился момент что нельзя двери трогать!!!

    Причём не только соседские, но даже и технические!

    Даже ТРОГАТЬ нельзя!

    (интересно, что будет если я бы всё же потрогал?

    Вот такими запретами как раз и вводится дополнительный интерес!

    Не запрещали бы - может быть даже и не захотелось бы. А так.... буду в ВАших Колымах - обязательно специально полапаю! )

    Ну и на лисапете нельзя! А я как раз первый свой лисапет осваивал как раз катаясь по дому! У меня такой был... чем-то похожий на известной картине про двойку ))))