Что внутри сталинской высотки на Котельнической набережной: много фото и впечатления

Дом на Котельнической набережной — это, безусловно, история. Монументальная, пафосная, знаменитая. Мы сняли двухкомнатную квартиру на 23 этаже ради эксперимента — попробовать пожить в одной из сталинских высоток.
Ощущения — неоднозначные. Вид из окон завораживает, город раскинулся, как на ладони. Да и само ощущение — ты внутри легенды, в квартире, возможно, с такой же планировкой жил кто-нибудь из знаменитостей прошлого века. Но вместе с тем это и история боли: лифты, кажется, помнят Хрущёва, вентиляция — Брежнева, а паркет уложен с таким энтузиазмом, что хочется обнять строителей и спросить — зачем?
Планировки странные, коммуникации изношены, а весь дом — как пожилой интеллигент: с ореолом значимости, но с ворохом болезней и привычек, которые не исправить.
Жить тут — опыт, точно достойный рассказа. Но повторять его, пожалуй, не хочется.
История создания
Дом на Котельнической набережной — одна из легендарных сталинских высоток, символов послевоенной Москвы. Его строительство началось в 1938 году, по проекту архитектора Дмитрия Чечулина, однако из-за войны завершили работы только в 1952-м. Идея заключалась в создании не просто жилого дома, а монументального символа новой советской эпохи, демонстрирующего силу и амбиции государства.
Дом построен в месте слияния Яузы и Москвы-реки, на мощном фундаменте из свай. Его центральная башня возвышается на 176 метров, что сделало здание одним из самых высоких в Европе на момент завершения. Внутри разместили просторные квартиры для партийной элиты, писателей, артистов и академиков. В доме жили, например, Фаина Раневская и Андрей Вознесенский.
Интерьеры дома — это отдельная история: высокие потолки, лепнина, мрамор, дубовые лестницы. Даже сегодня, спустя десятилетия, дом сохраняет ореол московской аристократии и является памятником архитектуры федерального значения.
Читайте первую часть фоторепортажа: Что находится на последних этажах сталинской высотки на Котельнической набережной?
Итак, поехали:
Подьезд
23 этаж. Оригинальные таблички
Прихожая
Дверь обшита дерматином. На фото слева — вход на кухню и в санузлы (конечно, раздельные). Рядом — замурованная дверь черного выхода на лестничную клетку. Справа — дверь в кладовку, а ещё правее — вход в комнату. Напротив входной двери — ещё одна комната с балконом.
Дубовый паркет очень плохой сборки
Санузлы
В санузлах и на кухне оригинальный кафель. Санузел разделенный. Это ванная
Это туалет. Электрическую вытяжку видимо сделали чуть позже и запитали электричество от лампочки освещения
Кухня
Кухня, по-советски маленькая.
На кухне нашли правила проживания в квартире. Из интересного запрещено подниматься на этажи выше 24-го
Первая комната
Из необычного: помимо разделенных санузлов, комнаты все проходные
Балкон
С кондиционерами, конечно беда.
Вторая комната
Лепнина
Виды
Виды, это самое прикольное
А это вид на саму высотку.
А мы, ради интереса, сняли ещё на неделю квартиру в другой сталинской высотке — на Кудринской площади, у станции «Баррикадная». Архитектурно — всё те же монументальные формы, лепнина, масштаб. Но состояние здания оказалось куда более плачевным.
Первый этаж встречает запахом такой силы, что путь до лифтов превращается в испытание: приходится идти, зажав нос. И это не фигура речи. В остальном — дух сталинской эпохи всё так же витает, но скорее как напоминание, что монументальность — не гарантия уюта.
Местные говорят, что дому на Котельнической набережной повезло — в нем живут знаменитости, поэтому за ним следят особенно тщательно: и фасад чистенький, и внутри всё чинят вовремя. А вот здание на Кудринской площади, наоборот, как-то забыли — фасад обветшал, коммуникации не ремонтировались уже давно, и всё это сильно заметно.
Комментарии2
Очень интересно! Ждем репортаж и фото о высотке на Баррикадной. В сталинку на Красных воротах заселяться есть планы?))
Мне больше отметился момент что нельзя двери трогать!!!
Причём не только соседские, но даже и технические!
Даже ТРОГАТЬ нельзя!
(интересно, что будет если я бы всё же потрогал?
Вот такими запретами как раз и вводится дополнительный интерес!
Не запрещали бы - может быть даже и не захотелось бы. А так.... буду в ВАших Колымах - обязательно специально полапаю! )
Ну и на лисапете нельзя! А я как раз первый свой лисапет осваивал как раз катаясь по дому! У меня такой был... чем-то похожий на известной картине про двойку ))))