Что внутри сталинской высотки на Котельнической набережной: много фото и впечатления

Дом на Котельнической набережной — это, безусловно, история. Монументальная, пафосная, знаменитая. Мы сняли двухкомнатную квартиру на 23 этаже ради эксперимента — попробовать пожить в одной из сталинских высоток.

Ощущения — неоднозначные. Вид из окон завораживает, город раскинулся, как на ладони. Да и само ощущение — ты внутри легенды, в квартире, возможно, с такой же планировкой жил кто-нибудь из знаменитостей прошлого века. Но вместе с тем это и история боли: лифты, кажется, помнят Хрущёва, вентиляция — Брежнева, а паркет уложен с таким энтузиазмом, что хочется обнять строителей и спросить — зачем?

Планировки странные, коммуникации изношены, а весь дом — как пожилой интеллигент: с ореолом значимости, но с ворохом болезней и привычек, которые не исправить.

Жить тут — опыт, точно достойный рассказа. Но повторять его, пожалуй, не хочется.

История создания Дом на Котельнической набережной — одна из легендарных сталинских высоток, символов послевоенной Москвы. Его строительство началось в 1938 году, по проекту архитектора Дмитрия Чечулина, однако из-за войны завершили работы только в 1952-м. Идея заключалась в создании не просто жилого дома, а монументального символа новой советской эпохи, демонстрирующего силу и амбиции государства. Дом построен в месте слияния Яузы и Москвы-реки, на мощном фундаменте из свай. Его центральная башня возвышается на 176 метров, что сделало здание одним из самых высоких в Европе на момент завершения. Внутри разместили просторные квартиры для партийной элиты, писателей, артистов и академиков. В доме жили, например, Фаина Раневская и Андрей Вознесенский. Интерьеры дома — это отдельная история: высокие потолки, лепнина, мрамор, дубовые лестницы. Даже сегодня, спустя десятилетия, дом сохраняет ореол московской аристократии и является памятником архитектуры федерального значения.

Читайте первую часть фоторепортажа: Что находится на последних этажах сталинской высотки на Котельнической набережной?

Итак, поехали: