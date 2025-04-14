Что находится на последних этажах сталинской высотки на Котельнической набережной?

Что там за дверью на последнем этаже высотки? Куда еще ведут 3 кнопки на лифте? Почему официально 32 этажа?

Приехал в Москву на съёмки новых выпусков «Тот еще разговор» со Светланой Беляевой и Сергеем Крючковым из Чиббиса — и ради фанa решил пожить в сталинской высотке на Котельнической набережной, одном из самых узнаваемых зданий города.

Мы расположились в центральном подъезде, на 23 этаже. Отсюда открывается впечатляющий вид на город, и именно это место стало поводом для любопытства: что же находится выше?

Согласно данным Википедии, высотка насчитывает 32 этажа и достигает 176 метров в высоту. Однако при внимательном взгляде на лифт можно заметить: кнопок всего 30. Куда же делись два этажа?

Ответ прост: верхние уровни — технические. Эти этажи не обслуживаются пассажирскими лифтами и скрыты от жильцов. На них, как правило, размещается инженерное оборудование: вентиляционные системы, тепловые узлы, телекоммуникационная техника. Возможно, часть из них используется для обслуживания шпиля, венчающего здание.

Живя в башне с центральным входом, я решил исследовать, куда вообще можно попасть пешком по лестнице. Как выяснилось, с одного из выходов на 24 этаже по лестничной клетке можно дойти до 27 этажа — именно на этом уровне заканчивает ходить лифт. При этом 25 этаж — технический, и к нему ведут двери, отличающиеся от обычных.

А вот с трёх других лестничных выходов выше 25 этажа подняться уже нельзя — всё заканчивается на техническом уровне.

На 26 и 27 этажах я заметил по одной двери с деревянной отделкой и электронным замком. Возможно, там расположены закрытые помещения или переоборудованные пространства — но, увы, внутрь попасть нельзя.

Это обычная лестничная площадка с 23 этажа на 24

Это 25 этаж на 3 лестничных маршах

Это 25 этаж на одном из лестничных маршей.

А это 26 и 27 этажи

И еще ближе: дверь на 26 этаж

И дверь на 27 этаж. Что там за дверью? Куда еще ведут 3 кнопки на лифте? Почему официально 32 этажа?

Вот эта самая дверь. Никто не поделится кодом доступа?

А вот вид из последнего этажа

Интересно, что в других сталинских высотках, например, на площади Восстания (Кудринской площади), подобные технические этажи со временем переоборудовались под мастерские художников и даже жилые квартиры. Однако достоверных сведений о подобной трансформации в высотке на Котельнической нет.

По неофициальным данным, количество технических этажей может достигать шести, начиная с 31 этажа. Тем не менее официальной считается цифра 32 — именно столько этажей указывается в документации и справочниках.

Если вы жили или бывали на верхних уровнях этой высотки, расскажите — что там на самом деле? Эта часть здания остаётся одной из немногих неизученных в легендарной московской башне.

И еще раз: Что там за дверью на последнем этаже? Куда еще ведут 3 кнопки на лифте? Почему официально 32 этажа?