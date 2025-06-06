Связи добавлены! Теперь видно, где еще работает директор или учредитель
Теперь в сервисе проверка контрагентов на Клерке доступны связи физических лиц. Да-да, нажимаете на ФИО учредителя или гендира — и вам открывается весь его бизнес-карнавал: список всех компаний, в которых он принимает участие.
Пример, который стоит посмотреть, чтобы понять, о чём речь: страница компании, где фигурирует некий Борис Мальцев.
Нажмите на его имя — и вуаля: откроется его предпринимательский «портфолио». Да, теперь мы делаем шпионство социально одобряемым.
👀 На всякий случай напоминаем: всё это — только на основе официальных данных. Никаких тайных камер в кустах.
Заходите, кликайте, изучайте, судите. Ну и не забывайте: у каждого директора есть скелеты в реестре.
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