Связи добавлены! Теперь видно, где еще работает директор или учредитель

Если кликнуть на ФИО генерального директора или учредителя, откроется список всех компаний, с которыми он связан. Это может быть полезно, чтобы понять структуру бизнеса, выявить аффилированность или просто увидеть, как активно работает человек.

Теперь в сервисе проверка контрагентов на Клерке доступны связи физических лиц. Да-да, нажимаете на ФИО учредителя или гендира — и вам открывается весь его бизнес-карнавал: список всех компаний, в которых он принимает участие.

Пример, который стоит посмотреть, чтобы понять, о чём речь: страница компании, где фигурирует некий Борис Мальцев.

Нажмите на его имя — и вуаля: откроется его предпринимательский «портфолио». Да, теперь мы делаем шпионство социально одобряемым.

👀 На всякий случай напоминаем: всё это — только на основе официальных данных. Никаких тайных камер в кустах.

Заходите, кликайте, изучайте, судите. Ну и не забывайте: у каждого директора есть скелеты в реестре.