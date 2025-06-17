У проверки контрагентов на Клерке появилась страница физлица и его связи и проверка на самозанясть

Пока вы отдыхали на длинных выходных, мы продолжали копать — и докопались.
Страница физического лица
Теперь в сервисе «Проверка контрагентов» появилась отдельная страница физического лица. Это значит, что:
нажимаете на ФИО учредителя или гендира — и попадаете в его личный бизнес-карнавал;
видите все компании, где он фигурирует: где учредитель, где директор, где был раньше;
а ещё — можно проверить, является ли он самозанятым, с актуальными данными из ФНС.
Отследить аффилированность, массовость, мутные связи и просто понять, кто за кем стоит — стало в разы проще. Особенно если вы работаете с однодневками, посредниками или просто хотите знать, с кем имеете дело.
Пример можно посмотреть на мой странице: Мальцев Борис Николаевич
Кстати, первая часть этого обновления — возможность кликнуть по ФИО в карточке юрлица и перейти на список всех его связей — вышла 6 июня. Мы даже написали про это отдельную новость: читаем тут
Сейчас — продолжение банкета. Пользуйтесь, проверяйте, пишите, что еще добавить.
Проверка на самозанятость
Проверить, является ли он самозанятым, с актуальными данными из ФНС можно на странице физлица:
Расширенный поиск
Больше не надо листать километры однофамильцев и пустышек.
На странице расширенного поиска мы добавили умный фильтр — можно искать по ИНН или названию, а потом сузить круг до нужного:
только юрлица или ИП
только действующие
по региону, виду деятельности, дате регистрации
и даже по уставному капиталу (любите покрупнее — пожалуйста)
Настроили фильтры — и вот он, ваш идеальный контрагент. Или наоборот — полный набор тревожных звоночков.
О чем речь
«Проверка контрагентов» на Клерке позволяет:
быстро проверить организацию или ИП по ИНН, ОГРН, названию;
увидеть сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФНС, Росстата, Арбитража, Реестра массовых адресов и других источников;
узнать о банкротстве, ликвидации, блокировке счетов и участии в судебных спорах;
проверить надежность — например, есть ли признаки однодневки.
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