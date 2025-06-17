У проверки контрагентов на Клерке появилась страница физлица и его связи и проверка на самозанясть

Страница физического лица

Теперь в сервисе «Проверка контрагентов» появилась отдельная страница физического лица. Это значит, что:

нажимаете на ФИО учредителя или гендира — и попадаете в его личный бизнес-карнавал;

видите все компании , где он фигурирует: где учредитель, где директор, где был раньше;

а ещё — можно проверить, является ли он самозанятым, с актуальными данными из ФНС.

Отследить аффилированность, массовость, мутные связи и просто понять, кто за кем стоит — стало в разы проще. Особенно если вы работаете с однодневками, посредниками или просто хотите знать, с кем имеете дело.

Пример можно посмотреть на мой странице: Мальцев Борис Николаевич

Кстати, первая часть этого обновления — возможность кликнуть по ФИО в карточке юрлица и перейти на список всех его связей — вышла 6 июня. Мы даже написали про это отдельную новость: читаем тут

Сейчас — продолжение банкета. Пользуйтесь, проверяйте, пишите, что еще добавить.