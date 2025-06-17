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Борис Мальцев
Проверка контрагентов

У проверки контрагентов на Клерке появилась страница физлица и его связи и проверка на самозанясть

В сервисе «Проверка контрагентов» появился новый инструмент — страница физического лица. Теперь можно посмотреть, в каких компаниях участвует человек, какие у него связи, и даже узнать, зарегистрирован ли он как самозанятый. Всё — в одном клике.

Пока вы отдыхали на длинных выходных, мы продолжали копать — и докопались.

Страница физического лица

Теперь в сервисе «Проверка контрагентов» появилась отдельная страница физического лица. Это значит, что:

  • нажимаете на ФИО учредителя или гендира — и попадаете в его личный бизнес-карнавал;

  • видите все компании, где он фигурирует: где учредитель, где директор, где был раньше;

  • а ещё — можно проверить, является ли он самозанятым, с актуальными данными из ФНС.

Отследить аффилированность, массовость, мутные связи и просто понять, кто за кем стоит — стало в разы проще. Особенно если вы работаете с однодневками, посредниками или просто хотите знать, с кем имеете дело.

Пример можно посмотреть на мой странице: Мальцев Борис Николаевич

Кстати, первая часть этого обновления — возможность кликнуть по ФИО в карточке юрлица и перейти на список всех его связей — вышла 6 июня. Мы даже написали про это отдельную новость: читаем тут

Сейчас — продолжение банкета. Пользуйтесь, проверяйте, пишите, что еще добавить.

Проверка на самозанятость

Проверить, является ли он самозанятым, с актуальными данными из ФНС можно на странице физлица:

Расширенный поиск

Больше не надо листать километры однофамильцев и пустышек.

На странице расширенного поиска мы добавили умный фильтр — можно искать по ИНН или названию, а потом сузить круг до нужного:

  • только юрлица или ИП

  • только действующие

  • по региону, виду деятельности, дате регистрации

  • и даже по уставному капиталу (любите покрупнее — пожалуйста)

Настроили фильтры — и вот он, ваш идеальный контрагент. Или наоборот — полный набор тревожных звоночков.

О чем речь

«Проверка контрагентов» на Клерке позволяет:

  • быстро проверить организацию или ИП по ИНН, ОГРН, названию;

  • увидеть сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФНС, Росстата, Арбитража, Реестра массовых адресов и других источников;

  • узнать о банкротстве, ликвидации, блокировке счетов и участии в судебных спорах;

  • проверить надежность — например, есть ли признаки однодневки.

Информации об авторе

Борис Мальцев

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 381 подписчик 8 323 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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