«Нас некому учить!» — бухгалтера снова говорят об этом вслух после статьи Ларисы Магафуровой

Популярный автор на Клерке написала актуальную статью — пришли юзеры и рассказали свои боли. Мы проанализировали статью и вот вам выводы.

На Клерке вышел текст от Ларисы Магафуровой — финансового директора и, по сути, ветерана бухгалтерского бизнеса. Название почти философское: «Почему я больше не лезу в бухгалтерию — и как это связано с одной привычкой, которую я вырабатывала годами».

В статье Лариса рассказала, как годами саботировала делегирование, боялась доверить клиентов другим бухгалтерам, злилась на необходимость учить сотрудников. Но со временем научилась писать регламенты, выстраивать систему, делегировать и отпустила операционку.

Я сначала подумал что это реклама. Потому что формат напоминает типичный лид-магнит: сначала личная история, а потом — «хотите чек-лист, напишите нам». Но нет, статья реально задела за живое.

Лариса рассказала, как много лет не могла делегировать бухгалтерию, боялась, злилась, саботировала. А потом, благодаря терапевтической работе и системному подходу, научилась писать регламенты и отошла от операционки. Теперь она управляет бизнесом, а не проводками.

Пост вызвал активное обсуждение. Комментарии — от исповеди до баттла. Вот о чём говорили читатели.

Делегировать страшно, учить некогда — но без этого не вырасти

Авторы многих комментариев узнали себя в описанном опыте: нанимать людей страшно, учить — обидно, а делегировать — тяжело. И всё же почти все признают: если не начать передавать знания и задачи, дальше — либо выгорание, либо застой.

💬 "Инструкции — это не про слабых, это про зрелых. Нет времени учить? Потрать один раз и напиши. Потом проще всем." — пишет пользователь Алейда.

Опыт — это не YouTube. Его можно получить только в бою

Один из главных всплывших конфликтов — как получить опыт, если работодатели отказывают, узнав, что ты чего-то не умеешь. Например, не работал с НДС. Комментарии Александры Васильевой (бухгалтер с 8-летним стажем по зарплате) вызвали шквал откликов:

📌 "Мне отказывают в работе с НДС — говорят: учить некогда. А где мне тогда этот опыт брать?"

Ответы разделились. Одни говорят: искать подработку в маленькой фирме, где всё на одном человеке. Другие — учиться молча, «не п**деть лишнего» на собеседовании (цитата пользователя Arhimed0).

Есть и более системный взгляд:

💬 "Я всегда смотрела на желание учиться. И много моих бухгалтеров потом стали главбухами. Это норма." — рассказывает Ирина с 37-летним стажем.

Инструкции нужны. Или нет?

Вторая большая тема — нужны ли инструкции. Тут мнения разделились. Кто-то ратует за чёткие алгоритмы:

"Один раз потратил время — и потом всем проще. Ушёл человек — замена не провалится в ад."

Другие парируют:

"Вы что, правда думаете, что для бухгалтера можно написать шаблон? У нас каждое движение — как у художника. Всё по ситуации!"

Компромисс предложил Сергей Верещагин:

"Алгоритм на все случаи — нет. А вот чёткое понимание, кто за что отвечает и когда звать старшего — обязательно."

И немного философии

Как всегда на Клерке, не обошлось без юмора, жизненных анекдотов и обсуждения кадровой текучки. Кто-то сокрушается, что «учишь, учишь, а потом они уходят». Кто-то находит в этом смысл: «Ну а что, пусть уходят, значит, вы хорошо их подготовили».

Выводы

Статья Магафуровой задела за живое. Усталость от выгорания, страх делегирования, отсутствие времени на обучение — всё это живо в отрасли. Бухгалтеры хотят учиться. Но часто им не дают такой возможности — рынок требует сразу всё уметь. Инструкции — не зло. Но писать их тяжело, и не каждый считает это реальным. Успешный бухгалтер — это не только знание проводок, но и умение расти и помогать расти другим.

А как у вас с регламентами? По 10-балльной шкале — насколько вы довольны тем, что у вас описано, кому что делать и кто за что в ответе? Только честно: у вас система или «по наитию, но с душой»?

Если меньше семёрки — есть повод что-то менять.

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