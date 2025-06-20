«Нас некому учить!» — бухгалтера снова говорят об этом вслух после статьи Ларисы Магафуровой
На Клерке вышел текст от Ларисы Магафуровой — финансового директора и, по сути, ветерана бухгалтерского бизнеса. Название почти философское: «Почему я больше не лезу в бухгалтерию — и как это связано с одной привычкой, которую я вырабатывала годами».
В статье Лариса рассказала, как годами саботировала делегирование, боялась доверить клиентов другим бухгалтерам, злилась на необходимость учить сотрудников. Но со временем научилась писать регламенты, выстраивать систему, делегировать и отпустила операционку.
Я сначала подумал что это реклама. Потому что формат напоминает типичный лид-магнит: сначала личная история, а потом — «хотите чек-лист, напишите нам». Но нет, статья реально задела за живое.
Лариса рассказала, как много лет не могла делегировать бухгалтерию, боялась, злилась, саботировала. А потом, благодаря терапевтической работе и системному подходу, научилась писать регламенты и отошла от операционки. Теперь она управляет бизнесом, а не проводками.
Пост вызвал активное обсуждение. Комментарии — от исповеди до баттла. Вот о чём говорили читатели.
Делегировать страшно, учить некогда — но без этого не вырасти
Авторы многих комментариев узнали себя в описанном опыте: нанимать людей страшно, учить — обидно, а делегировать — тяжело. И всё же почти все признают: если не начать передавать знания и задачи, дальше — либо выгорание, либо застой.
💬 "Инструкции — это не про слабых, это про зрелых. Нет времени учить? Потрать один раз и напиши. Потом проще всем." — пишет пользователь Алейда.
Опыт — это не YouTube. Его можно получить только в бою
Один из главных всплывших конфликтов — как получить опыт, если работодатели отказывают, узнав, что ты чего-то не умеешь. Например, не работал с НДС. Комментарии Александры Васильевой (бухгалтер с 8-летним стажем по зарплате) вызвали шквал откликов:
📌 "Мне отказывают в работе с НДС — говорят: учить некогда. А где мне тогда этот опыт брать?"
Ответы разделились. Одни говорят: искать подработку в маленькой фирме, где всё на одном человеке. Другие — учиться молча, «не п**деть лишнего» на собеседовании (цитата пользователя Arhimed0).
Есть и более системный взгляд:
💬 "Я всегда смотрела на желание учиться. И много моих бухгалтеров потом стали главбухами. Это норма." — рассказывает Ирина с 37-летним стажем.
Инструкции нужны. Или нет?
Вторая большая тема — нужны ли инструкции. Тут мнения разделились. Кто-то ратует за чёткие алгоритмы:
"Один раз потратил время — и потом всем проще. Ушёл человек — замена не провалится в ад."
Другие парируют:
"Вы что, правда думаете, что для бухгалтера можно написать шаблон? У нас каждое движение — как у художника. Всё по ситуации!"
Компромисс предложил Сергей Верещагин:
"Алгоритм на все случаи — нет. А вот чёткое понимание, кто за что отвечает и когда звать старшего — обязательно."
И немного философии
Как всегда на Клерке, не обошлось без юмора, жизненных анекдотов и обсуждения кадровой текучки. Кто-то сокрушается, что «учишь, учишь, а потом они уходят». Кто-то находит в этом смысл: «Ну а что, пусть уходят, значит, вы хорошо их подготовили».
Выводы
Статья Магафуровой задела за живое. Усталость от выгорания, страх делегирования, отсутствие времени на обучение — всё это живо в отрасли.
Бухгалтеры хотят учиться. Но часто им не дают такой возможности — рынок требует сразу всё уметь.
Инструкции — не зло. Но писать их тяжело, и не каждый считает это реальным.
Успешный бухгалтер — это не только знание проводок, но и умение расти и помогать расти другим.
А как у вас с регламентами? По 10-балльной шкале — насколько вы довольны тем, что у вас описано, кому что делать и кто за что в ответе? Только честно: у вас система или «по наитию, но с душой»?
Если меньше семёрки — есть повод что-то менять.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии3
Давайте поаплодируем Ларисе за то, что она наконец-то научилась делегировать — осталось только понять, как это сделать так, чтобы сотрудники не сбегали быстрее, чем ты успеваешь выработать новую «привычку»!
Лариса, так терапевтическая работа помогла делегировать задачи или научила всех медитировать перед отчетностью? 🤔
Ну опять же некоторые организации нанимают по ГПХ методиста или в штат, если бюджет позволяет. В ТМК даже на региональных заводах создают отделы методистов, чтобы инструкции писать на всё)