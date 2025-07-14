ЦОК КПП ОСНО 09.07 Мобильный
🎁 Мастер-класс: прайс и договор. Дадим шаблоны
Борис Мальцев
Интернет и IT

Хотим добавить ИИ в консультации. Удобно ли это бухгалтерам? Стоит ли ему доверять?

Скоро в консультациях Клерка первым будет отвечать ИИ — быстро, по делу, со ссылками. Вопрос можно будет обсудить с ним в чате. Если нужно — подключится эксперт. Мы знаем, что ИИ может ошибаться, и хотим обсудить с вами: удобно ли это бухгалтерам?

На Клерке работает сервис консультаций: можно задать вопрос и получить развернутый ответ от эксперта. Стоимость — от 1500 ₽ за один вопрос или от 5900 ₽ за 20 вопросов. Подробности и тарифы здесь: https://edu.klerk.ru/consultations/

Мы готовим большое обновление: теперь на вопросы в консультации первым будет отвечать не человек, а искусственный интеллект. Он моментально анализирует суть, подбирает актуальные нормы и выдаёт понятный ответ. Если вопрос чёткий — этого может быть достаточно. Если нет — подключается эксперт.

Макет ответа от ИИ

Ответ появится сразу и маркируется, что это ответ от ИИ. Его можно будет обсудить с ИИ, уточнить детали, задать дополнительные вопросы. Это удобно. Но мы понимаем: ИИ не идеален, он может ошибаться.

Маркируем, что ответ помечен ИИ и предупреждаем, что могут быть галюцинации.

Насколько такая система будет полезна? Мы решили честно обсудить это с вами.

Мы не хотим подменять эксперта — мы хотим дать пользователю выбор. Получить быстрый предварительный ответ или дождаться человека. Проверить простую норму или глубоко разобрать нестандартную ситуацию.

Такой подход экономит время. Помогает в типовых случаях. Но важно, чтобы он действительно был полезен бухгалтерам, а не путал и не создавал ложное ощущение уверенности.

Поэтому спрашиваем вас напрямую:

  • Вы бы стали пользоваться таким ИИ-помощником?

  • Что важно учесть, чтобы вы ему доверяли?

  • Какие у вас есть опасения?

Напишите в комментариях — мы читаем каждый. Нам важно сделать этот инструмент надёжным, удобным и по-настоящему бухгалтерским.

Информации об авторе

Борис Мальцев

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 376 подписчиков8 332 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

24
    • Владислав Савушкин
      Бизнес-эксперт

      За ИИ - будущее. Бухгалтерия, фиксирует свершившиеся факту финансово-хозяйственной деятельности, то есть ее взгляд устремлен в прошлое. Противоположность направлений однако...

      Лирическое вступление окончено))

      Если коротко, то думаю, что не зайдет. Как приколюха - Ок) Однако, корректность ответов ИИ на данный момент еще не на том уровне, чтобы этим ответам доверять на 100% или руководствоваться ими. Тем более в бухгалтерии, где точность возведена в абсолют!

      Как скоротать время до ответа эксперта - Ок.

      Ответ появится сразу и маркируется, что это ответ от ИИ

      Это прям надо выделять и еще чем-то дополнить в плане, что это не ответ эксперта.

      Люди - людям) Не привыкли люди получать ответ от машины. Возможно, еще не привыкли...

  • Василий

    Мне кажется, проблема в том, что я не знаю правильного ответа на свой вопрос — собственно по этому я его и задаю. А раз так, то и провалидировать, верить мне или не верить ответу ИИ я не могу. Получается, что у меня нет ни одного шанса воспользоваться этим ответом, раз я никогда до цонца не знаю, ошибся он или нет.

  • Евгений
    Аудитор

    Тут реальным то людям не знаешь как верить, а вы - ИИ. А если серьезно, то он же будет инфу брать из инета, а там столько ..вна, ну какая вера?
    Будет, как везде сейчас: "позови оператора, позови оператора, позови оператора!".

ГлавнаяКонференцияПремиум