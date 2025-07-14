Хотим добавить ИИ в консультации. Удобно ли это бухгалтерам? Стоит ли ему доверять?

Скоро в консультациях Клерка первым будет отвечать ИИ — быстро, по делу, со ссылками. Вопрос можно будет обсудить с ним в чате. Если нужно — подключится эксперт. Мы знаем, что ИИ может ошибаться, и хотим обсудить с вами: удобно ли это бухгалтерам?

На Клерке работает сервис консультаций: можно задать вопрос и получить развернутый ответ от эксперта. Стоимость — от 1500 ₽ за один вопрос или от 5900 ₽ за 20 вопросов. Подробности и тарифы здесь: https://edu.klerk.ru/consultations/

Мы готовим большое обновление: теперь на вопросы в консультации первым будет отвечать не человек, а искусственный интеллект. Он моментально анализирует суть, подбирает актуальные нормы и выдаёт понятный ответ. Если вопрос чёткий — этого может быть достаточно. Если нет — подключается эксперт.

Макет ответа от ИИ

Ответ появится сразу и маркируется, что это ответ от ИИ. Его можно будет обсудить с ИИ, уточнить детали, задать дополнительные вопросы. Это удобно. Но мы понимаем: ИИ не идеален, он может ошибаться.

Маркируем, что ответ помечен ИИ и предупреждаем, что могут быть галюцинации.

Насколько такая система будет полезна? Мы решили честно обсудить это с вами.

Мы не хотим подменять эксперта — мы хотим дать пользователю выбор. Получить быстрый предварительный ответ или дождаться человека. Проверить простую норму или глубоко разобрать нестандартную ситуацию.

Такой подход экономит время. Помогает в типовых случаях. Но важно, чтобы он действительно был полезен бухгалтерам, а не путал и не создавал ложное ощущение уверенности.

Поэтому спрашиваем вас напрямую:

Вы бы стали пользоваться таким ИИ-помощником?

Что важно учесть, чтобы вы ему доверяли?

Какие у вас есть опасения?

Напишите в комментариях — мы читаем каждый. Нам важно сделать этот инструмент надёжным, удобным и по-настоящему бухгалтерским.