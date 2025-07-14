Хотим добавить ИИ в консультации. Удобно ли это бухгалтерам? Стоит ли ему доверять?
На Клерке работает сервис консультаций: можно задать вопрос и получить развернутый ответ от эксперта. Стоимость — от 1500 ₽ за один вопрос или от 5900 ₽ за 20 вопросов. Подробности и тарифы здесь: https://edu.klerk.ru/consultations/
Мы готовим большое обновление: теперь на вопросы в консультации первым будет отвечать не человек, а искусственный интеллект. Он моментально анализирует суть, подбирает актуальные нормы и выдаёт понятный ответ. Если вопрос чёткий — этого может быть достаточно. Если нет — подключается эксперт.
Ответ появится сразу и маркируется, что это ответ от ИИ. Его можно будет обсудить с ИИ, уточнить детали, задать дополнительные вопросы. Это удобно. Но мы понимаем: ИИ не идеален, он может ошибаться.
Насколько такая система будет полезна? Мы решили честно обсудить это с вами.
Мы не хотим подменять эксперта — мы хотим дать пользователю выбор. Получить быстрый предварительный ответ или дождаться человека. Проверить простую норму или глубоко разобрать нестандартную ситуацию.
Такой подход экономит время. Помогает в типовых случаях. Но важно, чтобы он действительно был полезен бухгалтерам, а не путал и не создавал ложное ощущение уверенности.
Поэтому спрашиваем вас напрямую:
Вы бы стали пользоваться таким ИИ-помощником?
Что важно учесть, чтобы вы ему доверяли?
Какие у вас есть опасения?
Напишите в комментариях — мы читаем каждый. Нам важно сделать этот инструмент надёжным, удобным и по-настоящему бухгалтерским.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии24
@Владислав vladsavushkin что думаешь? )
За ИИ - будущее. Бухгалтерия, фиксирует свершившиеся факту финансово-хозяйственной деятельности, то есть ее взгляд устремлен в прошлое. Противоположность направлений однако...
Лирическое вступление окончено))
Если коротко, то думаю, что не зайдет. Как приколюха - Ок) Однако, корректность ответов ИИ на данный момент еще не на том уровне, чтобы этим ответам доверять на 100% или руководствоваться ими. Тем более в бухгалтерии, где точность возведена в абсолют!
Как скоротать время до ответа эксперта - Ок.
Это прям надо выделять и еще чем-то дополнить в плане, что это не ответ эксперта.
Люди - людям) Не привыкли люди получать ответ от машины. Возможно, еще не привыкли...
Мне кажется, проблема в том, что я не знаю правильного ответа на свой вопрос — собственно по этому я его и задаю. А раз так, то и провалидировать, верить мне или не верить ответу ИИ я не могу. Получается, что у меня нет ни одного шанса воспользоваться этим ответом, раз я никогда до цонца не знаю, ошибся он или нет.
Тут реальным то людям не знаешь как верить, а вы - ИИ. А если серьезно, то он же будет инфу брать из инета, а там столько ..вна, ну какая вера?
Будет, как везде сейчас: "позови оператора, позови оператора, позови оператора!".
Но поиск в интернете, то как это делает ИИ тоже большая польза.