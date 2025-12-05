Никто не знает, что произойдёт. Важно просто быть адаптивным

Anthropic изучил, как их собственные инженеры используют Claude в работе. И цифры получились настолько дикие, что компания решилась их продемонстрировать миру.

Главное: 60% рабочего времени инженеров теперь проходит с помощью Claude. Год назад было 28%. Продуктивность выросла на 50% (было +20%). Это не маркетинг – это внутренний опрос 132 инженеров, 53 глубинных интервью и анализ 200,000 сессий с Claude Code за февраль-август 2025.

14% респондентов ("power users") удваивают свою продуктивность. Количество мерджей pull requests на инженера в день выросло на 67%. Это не "помог с багом", это трансформация всего процесса.

Что делегируют AI: 55% инженеров используют Claude для дебаггинга ежедневно. 42% – для понимания чужого кода. 37% – для имплементации новых фич. Самое редкое использование – high-level дизайн и планирование. Пока держат в своих руках.

Но граница размывается. Один инженер сравнил это с Google Maps: "Сначала использовал только для незнакомых маршрутов. Потом для маршрутов, где знаю дорогу, но не последний поворот. Теперь использую даже для ежедневной поездки на работу и доверяю, если предлагает другой путь. С Claude Code то же самое".

27% работы вообще не делали бы без AI.

Это не "быстрее написал код". Это качественно новая работа:

Запуск десятков экспериментов параллельно (раньше делали 2-3)

Интерактивные дашборды "потому что можем"

Рефакторинг говнокода, до которого год не доходили руки

Исследовательская работа, которая раньше была экономически нецелесообразна

8.6% задач в Claude Code – это улучшение мелочей. Создание shortcuts в терминале, рефакторинг для maintainability, маленькие инструменты. То, что вечно откладываешь, но что убивает качество жизни.

Бэкенд-разработчики теперь делают UI. Security-команда анализирует незнакомый код. Исследователи из Alignment & Safety строят фронтенд-визуализации. Все становятся full-stack.

Один инженер описал, как построил сложный UI: "Claude сделал это лучше, чем я когда-либо смог бы. Я бы вообще не справился, точно не вовремя. Дизайнеры спросили: 'Погоди, ты это сделал?' Я ответил: 'Нет, Claude сделал – я просто промптил'".

А теперь проблемы, о которых молчат в презентациях AI-опимистов: