Форумы умерли. Рефлексия на дискуссию в «форуме Клерка» и капля лексического разврата

Меня в очередной раз ткнули, в то что новый форум для обсуждений не годится, будто бы только для одного вопроса и короткого ответа, напомнили про старый. Я прочитал это, вытер слезу своими старыми усталыми глазами и пошел смотреть на всю эту историю не про движок, а про время.

История вопроса: на Клерке изначально был очень сильный форум, в 2019 году мы поставили новый движок форум и перестали поддерживать старый. Хотя в этом контексте само выражение «новый форум» уже звучит как оксюморон.

Сегодня после обеда увидел такое сообщение в форуме и переваривая обед и мысли, решил ответить. Хотя конечно, что это за флуд развели в нормальной теме. ))

Старый форум не закрыт и работает до сих пор. Вот он — forum.klerk.ru. Просто разработчик этого форума давно перестал его поддерживать, сам движок, кажется, не развивается еще с 2006 года. Мы тоже со временем перестали его активно тянуть и перешли на современный движок. На тот, где сейчас идет общение.

Новый форум (https://club.klerk.ru/) объективно удобнее. У него куча нормальных современных функций, нормальный интерфейс, мощный встроенный антиспам. И это, кстати, очень важно, потому что старые форумы в какой-то момент просто начинали тонуть в мусоре. Но проблема не в движке.

Мне написали, что этот форум будто бы «не для обсуждений, а для коротких ответов». Я, если честно, не очень понимаю, что это значит. Думаю, тут дело не в платформе и не в кнопках. Дело в людях и в том, как они теперь общаются.

Раньше форум жил совсем по-другому. В любую тему приходила куча народа. Кто-то отвечал по делу, кто-то спорил, кто-то флудил, кто-то просто заходил пообщаться. Тема могла расти сама собой. Иногда полезно, иногда не очень, но именно это и создавало жизнь. Сейчас такого почти нет. И не потому, что форум стал хуже. Просто людям больше не хочется так общаться. Или это уже кажется им неуместным.

Та аудитория, которая когда-то давала жизнь форуму Клерка, в значительной степени ушла в другие каналы. Например, у нас был отличный канал в запрещенном теперь сервисе Лицорука - (если убрать, согласно современным российским законам англицизмы) 26 000 подписчиков, но его, как известно, больше нет. Зато есть Telegram-канал «Красный уголок бухгалтера», где почти 19 тысяч подписчиков. Там, по сути, работает тот же механизм: человек задает вопрос, ему отвечают коллеги, хотя, подозреваю, что он тоже исчезнет.

То есть сама потребность никуда не исчезла. Исчез привычный формат. И форумы бухгалтеров не проиграли из-за плохого дизайна или старого движка. Они проиграли потому, что изменилась среда. Люди ушли туда, где быстрее, проще и привычнее. В лички, в Telegram, в чаты, в комментарии. Публичное обсуждение стало для многих неестественным.

Это, кстати, хорошо видно даже по мелочам. После ответов на форуме люди часто не продолжают разговор публично, а идут писать в личку. Даже вопрос задать на виду у всех для многих теперь выглядит странно. Какие уж тут форумы. Вот ответ Вилена Гарбузова в той же дискуссии:

При этом я не считаю, что новый бухгалтерский форум на Клерке чем-то принципиально хуже старого как инструмент для общения. Этот форум не для консультаций, это обычный форум, ничем, кроме дизайна не отличается от старого.

Вобщем, по моему мнению, текущий движок прекрасный, но время форумов ушло. Хотя наше государство, кажется пытается возвратить эту эпоху 2000-х. Просто эпоха, в которой форумы были центром профессиональной жизни, похоже, ушла.

И последнее сам Клерк стал форумом, только мы об этом говорим в других терминах c англицизмами.

Клерк стал UGC-платформой. Господи, какой лексический разврат! Сегодня на Клерке сторонние авторы публикуют сотни новых статей в день, поддерживают в них комментарии и обсуждения, развивают их. Пока я писал этот материал, успел промодерировать два десятка новых статей.

Ну вот и какой тут форум. Просто можно нажать сверху Создать «Статью в блог» и вот вам взаимодействие с аудиторией Клерка и решение своих вопросов.

Создавайте контент - это все, что останется после тебя )

Всех обнял