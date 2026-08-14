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Борис Мальцев
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«Клерк» сделал собственный видеохостинг

Похоже, скоро у каждого приличного медиа будет свой видеохостинг. У «Клерка» он уже есть.

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«Клерк» сделал собственный видеохостинг

YouTube блокируют, а у других видеохостингов свои странности и ограничения.

А видеоконтента у «Клерка» уже огромное количество: записи вебинаров и конференций, образовательные ролики и собственные проекты — например, «Тот ещё разговор» или Бухтуб.

Поэтому мы запустили свой раздел: Клерк.Видео.

Здесь можно смотреть видео, ставить лайки и оставлять комментарии. Мы считаем просмотры и поддерживаем платный контент с пейволом. Но большая часть видео доступна бесплатно.

Эмоджи рубля отделяем платный и бесплатный контент
Эмоджи рубля отделяем платный и бесплатный контент
Для пользователей подписок Системы, Школы или Премиум платные видео входят в подписку
Для пользователей подписок Системы, Школы или Премиум платные видео входят в подписку

Приглашаем к сотрудничеству авторов и компании, которые тоже устали от блокировок YouTube и непонятных правил других видеоплатформ. Хотите размещать свои видео на «Клерке» — пишите в комментах.

Если ваши видео уже размещены на YouTube или Rutube, переносить их вручную не придется. Мы можем импортировать их в «Клерк.Видео» — при переносе сохранятся описания и временные метки. Возможность самостоятельной загрузки видео для авторов сейчас прорабатываем.

Информации об авторе

Борис Мальцев

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 338 подписчиков8 412 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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