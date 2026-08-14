«Клерк» сделал собственный видеохостинг

Похоже, скоро у каждого приличного медиа будет свой видеохостинг. У «Клерка» он уже есть.

YouTube блокируют, а у других видеохостингов свои странности и ограничения.



А видеоконтента у «Клерка» уже огромное количество: записи вебинаров и конференций, образовательные ролики и собственные проекты — например, «Тот ещё разговор» или Бухтуб.

Поэтому мы запустили свой раздел: Клерк.Видео.



Здесь можно смотреть видео, ставить лайки и оставлять комментарии. Мы считаем просмотры и поддерживаем платный контент с пейволом. Но большая часть видео доступна бесплатно.

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