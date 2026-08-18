Предприниматели любят рассказывать о выручке и почти никогда — о том, сколько денег у них осталось. Поэтому я решил сделать наоборот и опубликовать реальный P&L «Клерка» за июль 2026 года от фин. менеджера Клерка.

Каждый месяц мы сравниваем плановые расходы «Клерка» с фактическими. В этот раз потратили больше, чем рассчитывали. Причины разные: где-то наши ошибки, где-то атака злоумышленников, а где-то расходы выросли вслед за продажами и развитием компании. Показываю всё как есть.

Общие расходы составили 24,5 млн рублей, тогда как ожидалось 22,9 млн.



На увеличение расходов повлияло:



1.Превышение плана на возвраты покупателям — 170 000 рублей. Возврат за размещение статьи.



2.Расходы на телефонию растут. В июле затраты увеличились на 94 000 рублей. Это связано с приобретением 39 новых номеров.



3.Увеличились расходы на смс-рассылки на 70 000 рублей или более чем на 50% от плана и предыдущих периодов. Проблема устранена после 12 августа. Злоумышленники перебирали нашу базу пытаясь взломать.



4.Командировочные расходы достигли 225 000 рублей, что привело к отклонению от плана. Эти затраты не были предусмотрены заранее.



5.Добавился новый сервис для автоматического мониторинга и классификации новостей за 50 000 рублей.



6.Расходы на IT-инфраструктуру превысили план на 142 000 рублей. Это связано с увеличением объема облачного хранилища на 35 000 рублей или на 10% по сравнению с предыдущим месяцем, что отклонило нас от плана на 107 000 рублей. Также не были предусмотрены расходы на подписку на искусственный интеллект, бот-консультанта и приложение для App Store, которые составили 35 000 рублей.



7.Выросли расходы на хозтовары и кофе в пределах 10 000 рублей в месяц. Связано с увеличением численности сотрудников в офисе. Также план не предусматривал приобретение офисных кресел на сумму 30 000 рублей. Итого 40 000 рублей.



8. Не были предусмотрены расходы на «Сколково» в размере 105 000 рублей.



9. Наблюдается увеличение на фот в общей сумме затрат на 768 000 рублей план к факту.

* В ЦОК сэкономлено 1,5 млн рублей по плановым показателям из-за невыполнения плана продаж в отделах активных продаж и маркетинга. Затраты на фонд оплаты труда в отделе ЦОК остаются стабильными, равными выручке и не превышают установленные нормы.

*В отделе продаж «Бизнес» показатели отличаются. Премии выросли из-за перевыполнения плана, план затрат на ФОТ превышен на 716 000 000 рублей.

Если есть какие-то комментарии буду рад. Потому что что делать теперь с офисными креслами непонятно.