Вакансия! Ищем системного аналитика, который наведёт порядок в данных и похоронит легаси

Заинтересовались? Напишите в комментариях или напрямую Артёму Аксянову, CTO «Клерка»: a.aksianov@klerk.ru.
Ключевые задачи
Бизнес-аналитика (продуктовая)
Сбор и формализация требований от бизнес-заказчиков — маркетинга, продукта и руководства — с последующей трансляцией в задачи.
Разработка и поддержка системы бизнес-показателей для веб-продуктов, мониторинг их динамики.
Создание дашбордов в DataLens для визуализации ключевых метрик: активности пользователей, конверсий, выручки, Retention и других.
Проведение ad hoc исследований для проверки гипотез, A/B-тестирования и сегментного анализа.
Системная аналитика (техническая)
Анализ существующих схем данных в MySQL и PostgreSQL, выявление дублей, неконсистентности и неоптимальных запросов.
Участие в проектировании новых микросервисных решений: помощь в определении структур данных, выборе индексов и оптимизации запросов.
Работа с инфраструктурой как on-premise, так и в облаке: обеспечение бесшовного доступа к данным независимо от среды.
Помощь в унификации аналитической модели данных: переход от легаси-отчётов к единой управляемой схеме — Data Vault, Kimball или иному подходу.
Документирование технических решений и написание понятных спецификаций для разработчиков.
Технологический стек
СУБД: MySQL, PostgreSQL. Знание SQL, оптимизация запросов, работа с оконными функциями, CTE и сложными JOIN.
Брокеры сообщений: RabbitMQ. Понимание моделей обмена, очередей и маршрутизации.
Кэши и быстрые хранилища: Redis. Опыт работы с разными структурами: строками, хешами, сетами и Pub/Sub.
BI и визуализация: DataLens. Построение интерактивных дашбордов, работа с различными источниками и настройка доступа.
Среды выполнения: on-premise и облако — гибридная инфраструктура. Linux-администрирование не требуется, но необходимо понимание сетевых взаимодействий и API.
Будет плюсом
Знание Python для автоматизации рутинных задач, написания скриптов очистки и обогащения данных.
Опыт работы с Docker и Kubernetes, понимание того, как аналитика вписывается в CI/CD.
Знакомство с системами оркестрации. Опыт работы с Airflow будет бонусом, но не обязателен.
Более трёх лет коммерческого опыта на позиции аналитика, из которых как минимум один год — в роли системного или архитектурного аналитика: участие в проектировании баз данных, рефакторинге и интеграциях.
Экспертный уровень SQL: умение объяснять планы запросов, проектировать индексы и переписывать медленные отчёты.
Умение строить дашборды в DataLens или аналогичных BI-системах — Power BI, Tableau — и готовность переключиться на DataLens.
Понимание принципов микросервисной архитектуры: как данные распределяются между сервисами, обеспечивается консистентность и строятся интеграции.
Опыт работы с гибридной инфраструктурой — on-premise и облаком — и умение учитывать различия в сетевой доступности и производительности.
Отличные коммуникативные навыки: умение говорить на одном языке с бизнесом и разработчиками, переводить бизнес-запросы в технические задания и наоборот.
Личные качества
Системное мышление: видите не только отдельную задачу, но и её влияние на всю экосистему.
Проактивность: не ждёте указаний, а предлагаете улучшения и находите точки роста.
Умение работать в условиях многозадачности и быстрой смены приоритетов.
Стремление упорядочивать хаос, избавляться от легаси и наводить порядок в данных.
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