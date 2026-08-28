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Борис Мальцев
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Вакансия! Ищем системного аналитика, который наведёт порядок в данных и похоронит легаси

Мы строим современную микросервисную платформу, постепенно избавляясь от легаси. Нам нужен аналитик, который возьмёт на себя ответственность за данные на всех этапах — от бизнес-метрик до архитектурных решений, помогая командам принимать верные решения и сокращать технический долг.

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Заинтересовались? Напишите в комментариях или напрямую Артёму Аксянову, CTO «Клерка»: a.aksianov@klerk.ru.

Ключевые задачи

Бизнес-аналитика (продуктовая)

  • Сбор и формализация требований от бизнес-заказчиков — маркетинга, продукта и руководства — с последующей трансляцией в задачи.

  • Разработка и поддержка системы бизнес-показателей для веб-продуктов, мониторинг их динамики.

  • Создание дашбордов в DataLens для визуализации ключевых метрик: активности пользователей, конверсий, выручки, Retention и других.

  • Проведение ad hoc исследований для проверки гипотез, A/B-тестирования и сегментного анализа.

Системная аналитика (техническая)

  • Анализ существующих схем данных в MySQL и PostgreSQL, выявление дублей, неконсистентности и неоптимальных запросов.

  • Участие в проектировании новых микросервисных решений: помощь в определении структур данных, выборе индексов и оптимизации запросов.

  • Работа с инфраструктурой как on-premise, так и в облаке: обеспечение бесшовного доступа к данным независимо от среды.

  • Помощь в унификации аналитической модели данных: переход от легаси-отчётов к единой управляемой схеме — Data Vault, Kimball или иному подходу.

  • Документирование технических решений и написание понятных спецификаций для разработчиков.

Технологический стек

  • СУБД: MySQL, PostgreSQL. Знание SQL, оптимизация запросов, работа с оконными функциями, CTE и сложными JOIN.

  • Брокеры сообщений: RabbitMQ. Понимание моделей обмена, очередей и маршрутизации.

  • Кэши и быстрые хранилища: Redis. Опыт работы с разными структурами: строками, хешами, сетами и Pub/Sub.

  • BI и визуализация: DataLens. Построение интерактивных дашбордов, работа с различными источниками и настройка доступа.

  • Среды выполнения: on-premise и облако — гибридная инфраструктура. Linux-администрирование не требуется, но необходимо понимание сетевых взаимодействий и API.

Будет плюсом

  • Знание Python для автоматизации рутинных задач, написания скриптов очистки и обогащения данных.

  • Опыт работы с Docker и Kubernetes, понимание того, как аналитика вписывается в CI/CD.

  • Знакомство с системами оркестрации. Опыт работы с Airflow будет бонусом, но не обязателен.

Обязательные опыт и навыки

  • Более трёх лет коммерческого опыта на позиции аналитика, из которых как минимум один год — в роли системного или архитектурного аналитика: участие в проектировании баз данных, рефакторинге и интеграциях.

  • Экспертный уровень SQL: умение объяснять планы запросов, проектировать индексы и переписывать медленные отчёты.

  • Умение строить дашборды в DataLens или аналогичных BI-системах — Power BI, Tableau — и готовность переключиться на DataLens.

  • Понимание принципов микросервисной архитектуры: как данные распределяются между сервисами, обеспечивается консистентность и строятся интеграции.

  • Опыт работы с гибридной инфраструктурой — on-premise и облаком — и умение учитывать различия в сетевой доступности и производительности.

  • Отличные коммуникативные навыки: умение говорить на одном языке с бизнесом и разработчиками, переводить бизнес-запросы в технические задания и наоборот.

Личные качества

  • Системное мышление: видите не только отдельную задачу, но и её влияние на всю экосистему.

  • Проактивность: не ждёте указаний, а предлагаете улучшения и находите точки роста.

  • Умение работать в условиях многозадачности и быстрой смены приоритетов.

  • Стремление упорядочивать хаос, избавляться от легаси и наводить порядок в данных.

Дата публикации: 28.08.2026, 16:24

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Информации об авторе

Борис Мальцев

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 315 подписчиков8 416 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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