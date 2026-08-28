Вакансия! Ищем системного аналитика, который наведёт порядок в данных и похоронит легаси

Более трёх лет коммерческого опыта на позиции аналитика, из которых как минимум один год — в роли системного или архитектурного аналитика: участие в проектировании баз данных, рефакторинге и интеграциях.

Экспертный уровень SQL: умение объяснять планы запросов, проектировать индексы и переписывать медленные отчёты.

Умение строить дашборды в DataLens или аналогичных BI-системах — Power BI, Tableau — и готовность переключиться на DataLens.

Понимание принципов микросервисной архитектуры: как данные распределяются между сервисами, обеспечивается консистентность и строятся интеграции.

Опыт работы с гибридной инфраструктурой — on-premise и облаком — и умение учитывать различия в сетевой доступности и производительности.