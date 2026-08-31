Разбираем, как устроена империя «Актиона» и что с ней произошло в 2025 году

Считать оборот Актиона сложнее, чем кажется. Это не одна компания: у ООО «Группа Актион» есть множество дочерних структур, а продукты, права на них, продажи, издательская деятельность и образование распределены между разными юрлицами. В открытых данных сейчас видно 15 прямых дочерних организаций.

Поэтому взять выручку ООО «Актион-Диджитал» и назвать её выручкой всего Актиона было бы неправильно. Но и просто сложить показатели всех связанных компаний нельзя: внутри группы могут быть продажи и расчёты между своими же юрлицами.

Для начала посмотрим на основные операционные компании.

Основные юрлица Актиона

Выручка, млрд рублей.

Юрлицо 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Актион-Диджитал 2,50 3,73 4,22 4,61 5,36 6,13 6,17 АП / Актион-Пресс 4,03 3,97 3,77 3,69 3,81 3,83 3,64 Актион-Диджитал Продажи 1,53 1,42 1,76 2,11 2,58 3,26 3,46 МП / М-Пресс 1,59 1,78 1,94 1,85 1,88 1,87 1,82 Актион Цифровое издательство 1,26 1,64 1,46 1,34 1,29 1,20 1,02 НОЧУ ОДПО «Актион» 0,77 0,78 0,92 0,98 1,02 1,03 1,05 Главбух Ассистент 0,004 0,085 0,165 0,185 0,194 0,276 0,354 Бизнес.Ру / ООО «Класс» 0,026 0,035 0,101 0,230 0,231 0,271 0,342 Сумма этих компаний* 11,71 13,43 14,33 15,00 16,37 17,87 17,85

Данные по крупнейшим юрлицам взяты из открытой бухгалтерской отчетности и сервисов проверки контрагентов. «Актион-Диджитал» вырос с 2,5 до 6,17 млрд рублей, «Актион-Диджитал Продажи» — с 1,53 до 3,46 млрд, а выручка «Актион-Пресс» за тот же период сократилась с 4,03 до 3,64 млрд.

Исторический ряд М-Пресс составляет 1,59–1,82 млрд рублей, «Актион Цифрового издательства» — 1,26–1,02 млрд, образовательного НОЧУ ОДПО «Актион» — 0,77–1,05 млрд.

«Главбух Ассистент» и Бизнес.Ру заметно меньше, зато растут быстрее: в 2025 году их выручка достигла соответственно 354 и 342 млн рублей.

* Это не консолидированная выручка Актиона. Я сложил восемь основных компаний, по которым удалось получить непрерывный и сопоставимый ряд отчетности с 2019 по 2025 год. В сумме могут присутствовать внутригрупповые операции, поэтому абсолютную цифру нельзя воспринимать как реальный оборот холдинга. Для анализа интересна прежде всего динамика одного и того же набора компаний.

Есть и другие структуры. Например, «Актион-Реклама» получила в 2025 году 238 млн рублей выручки, «Главбух Аудит» — 31 млн, «Актион Университет» — около 1,7 млн.

Если добавить эти небольшие компании к 2024 и 2025 годам, общая простая сумма получается примерно одинаковой — около 18,1 млрд рублей в каждом году. Это не меняет общей картины.

2025 год действительно выделяется

Если смотреть на одну и ту же корзину крупнейших компаний, динамика получается такой:

Год Сумма выручки, млрд ₽ Рост 2019 11,71 — 2020 13,43 +14,8% 2021 14,33 +6,7% 2022 15,00 +4,7% 2023 16,37 +9,1% 2024 17,87 +9,2% 2025 17,85 −0,1%

То есть нельзя сказать, что Актион много лет стагнировал. Наоборот: с 2019 по 2024 год этот набор компаний вырос примерно в полтора раза.

Но 2025 год впервые резко выбивается из ряда.

Причём торможение видно не только в итоговой сумме.

«Актион-Диджитал»: +0,7%.

«Актион-Диджитал Продажи»: +6,1% после +26,5% годом раньше.

«Актион-Пресс»: −4,8%.

М-Пресс: −2,8%.

«Актион Цифровое издательство»: −15,2%.

Образование: +1,2%.

При этом растут новые, пока относительно небольшие направления: «Главбух Ассистент» прибавил около 28,5%, Бизнес.Ру — около 26%.

Получается интересная картина: крупные зрелые бизнесы Актиона в 2025 году в основном остановились или сократились, а рост переместился в новые направления с оборотами пока в сотни миллионов рублей.

А что происходило у конкурентов?

Для контекста я посмотрел на несколько компаний, которые конкурируют с Актионом за деньги бухгалтеров и бизнеса.

Выручка, млрд рублей.

Компания 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Рост 2025 СКБ Контур, группа 15,40 18,10 22,60 26,40 32,60 40,40 48,30 +19,6% Тензор / Saby 6,27 7,02 9,32 10,61 13,74 17,47 22,47 +28,6% Актион — сопоставимая корзина юрлиц* 11,71 13,43 14,33 15,00 16,37 17,87 17,85 −0,1% ГАРАНТ** 1,56 1,56 1,79 1,87 2,06 2,17 2,52 +16,3% КонсультантПлюс*** ~0,92 ~0,91 0,93 1,09 1,10 1,25 1,48 +17,9% Моё дело**** 0,67 0,62 0,69 0,71 0,77 0,83 1,14 +37,1%

По Контуру используются данные самой группы: 15,4 млрд рублей в 2019 году, 18,1 млрд в 2020-м, 22,6 млрд в 2021-м, 26,4 млрд в 2022-м, 32,6 млрд в 2023-м, 40,4 млрд в 2024-м и 48,3 млрд в 2025-м.

У основного ООО «Компания Тензор» выручка выросла с 6,27 млрд до 22,47 млрд рублей.

Основное юрлицо ГАРАНТа показывает рост с 1,56 до 2,52 млрд рублей.

У «Моего дела» в 2025 году выручка выросла с 829 млн до 1,136 млрд рублей.

** По ГАРАНТу в таблице приведено ООО «НПП „ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ“». Это не обязательно исчерпывает весь экономический периметр бренда.

*** По КонсультантПлюс показано только центральное ЗАО «Консультант Плюс». Эту цифру особенно нельзя сравнивать с оборотом всей сети: продажи и обслуживание осуществляют самостоятельные региональные информационные центры и партнеры. Сам КонсультантПлюс описывает свою структуру именно как общероссийскую сеть РИЦ.

**** По «Моему делу» указано основное ООО «Моё дело».

Что из этого следует

Сравнение не идеально: Контур публикует консолидированную выручку группы, Тензор, ГАРАНТ и «Моё дело» представлены основными юрлицами, КонсультантПлюс вообще работает через распределённую сеть, а по Актиону я самостоятельно собрал корзину связанных компаний.

Поэтому делать вывод о рыночных долях по абсолютным цифрам этой таблицы нельзя.

Но динамику 2025 года она показывает довольно хорошо.

Все выбранные конкуренты увеличили выручку двузначными темпами. А сопоставимый набор крупных компаний Актиона остался примерно на уровне 2024 года.

Это ещё не основание говорить, что «Актион перестал расти» как группа: для такого утверждения нужна консолидированная отчетность с исключением внутригрупповых оборотов.

Но сформулировать осторожнее уже можно:

2025 год выглядит первым за долгое время годом, когда рост зрелого бизнеса Актиона практически остановился.

Почему это произошло — отдельный вопрос. Возможно, это всего один переходный год. Возможно, меняется структура бизнеса и новые направления со временем заменят старые. Ответ станет гораздо понятнее после появления отчетности за 2026 год.