Видео из «Клерк.Видео» теперь можно вставлять в статьи и комментарии

Роликами теперь можно делиться прямо на «Клерке»: читателям не придется переходить на YouTube, Rutube или другие видеохостинги.

Мы сделали встраивание видео из раздела Клерк.Видео в статьи и комментарии. Чтобы добавить ролик, достаточно открыть его, скопировать ссылку и вставить в текст — видеоплеер появится автоматически.

Об открытии собственного видеохостинга мы писали в августе. Тогда в разделе уже можно было смотреть, лайкать и комментировать видео. Теперь сделали следующий шаг.

Например, что бы встаивать это видео я просто вставил в редактор: https:// www.klerk.ru/ video/2280/. Получилось вот так:

Забавно, что создание раздела с видео я анонсировал еще в 2015 году и даже записал по этому поводу специальное обращение. Вот он я молодой, посылающий сигнал в 2026 год:

Прошло всего 11 лет — и теперь видео с «Клерка» можно не только смотреть, но и нормально встраивать в публикации. Быстро работаем.