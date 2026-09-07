Как я обновил форум и докатился до GitHub. Я теперь программист

Для нового форума мы взяли сторонний движок и постоянно его подпиливаем. Он, конечно, активно развивается, но многие его компоненты опенсорсные — их создаёт само сообщество, и они не всегда идеальны. И я решил самостоятельно доработать форум: выкрасить его в зелёный цвет и дописать компонент с хлебными крошками.

По дороге мне пришлось зарегистрироваться на GitHub и научиться оплачивать ChatGPT — лимиты закончились очень быстро.

Программирую я так: объясняю ChatGPT обычными словами, что хочу изменить, присылаю код и скриншоты. Он предлагает правки и объясняет, куда их вставить. Я проверяю результат на форуме и показываю, что ещё нужно поправить. Мой основной язык программирования пока русский: «Вот тут не так, давай переделаем». Вот мой форк на GitHub. Наставьте мне звёздочек — поддержите начинающего разработчика!

Итак, что сделали.

Переделали главную страницу форума «Клерка»: выбрали зеленые цвета, убрали картинки и выделили важные разделы. Нужные ссылки собрали в левом меню, чтобы они были под рукой.

Добавили темную тему. Можно выбрать привычный светлый фон или перейти на темный — переключатель находится внизу слева.

Вот светлая тема:

Вот темная тема:

Переключатель слева внизу

Доработали навигационную цепочку — «хлебные крошки». Она показывает, где вы находитесь, например: Клерк.ру → Форум → Бухгалтерия → 1С. По этим ссылкам можно перейти в родительский раздел или вернуться на основной сайт «Клерка» с любой страницы форума.

Идеальные хлебные крошки и кнопка Создать тему

А кнопка «Создать тему» теперь есть на каждой странице. Если появился вопрос или захотелось чем-то поделиться, искать, где начать обсуждение, больше не придется.

Заглядывайте на обновленный форум и рассказывайте, как вам изменения.

Если что-то неудобно или сломалось — пишите там же.