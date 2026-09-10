Хватит переезжать: у «Красного уголка бухгалтера» теперь свой сайт

Мы сделали веб-версию КУБа — сообщества, в котором бухгалтеры задают вопросы, делятся опытом и помогают друг другу. Теперь участвовать в обсуждениях можно без VPN, прямо на сайте: https://kub.klerk.ru/. Посты и комментарии синхронизируются с Telegram.

Эту обложку я сделал в 2018 году для первого сообщества «Красный уголок бухгалтера» в запрещенобуке. Все говорили, что она странная и совсем не подходит для бухгалтерского комьюнити. Пожалуй, так и было, но со временем оказалось, что она очень точно предсказала судьбу нашего сообщества.

История «КУБа»: После блокировки запрещеноbook мы перебрались в Telegram. Обжились, продолжили задавать вопросы, спорить, помогать друг другу с налогами и 1С. Потом проблемы с доступом добрались и до телеги. На этот раз мы решили: хватит арендовать, пора строить своё.

Но теперь у «Красного уголка бухгалтера» есть собственный сайт: https://kub.klerk.ru/. Всю историю сообщества мы перенсли туда.

Главная фишка — КУБ доступен без VPN, а посты и комментарии синхронизируются с Telegram. Можно написать на сайте и получить ответ от человека, который читает нас в телеге. Можно задать вопрос через Telegram-бота, а продолжить обсуждение уже в браузере. Все участвуют в одном разговоре, каждый со своей удобной площадки.

Добавить пост можно двумя способами:

На сайте КУБа: https://kub.klerk.ru/.

Через бота @kubKlekr_bot: https://telegram.me/kubKlekr_bot.

Наш канал в Telegram: https://telegram.me/kubklerk. Если вам удобно читать и отвечать там, продолжайте. А когда мессенджер не открывается или не хочется возиться с VPN, можно зайти на сайт и остаться в том же обсуждении.

Олег уже рассказал о запуске — вот его сообщение: https://telegram.me/kubklerk/50527. Попробуйте и напишите, что нужно доработать.

Для меня смысл проекта — сохранить людей, которые собрались вокруг КУБа. Чтобы можно было по-прежнему прийти со сложным вопросом, встретить знакомые имена в комментариях, получить совет или самому кому-то помочь. Теперь у этого сообщества есть свой адрес, который можно сохранить в закладках.

Но по статистике КУБа в Телеграме видно, что Телега после блокировок в России стагнирует.

Мы уже проходили это с Facebook1, и очень не хочется снова наблюдать, как привычное место общения постепенно затихает. Каждый раз там остаются люди, которые не добрались до следующей площадки, потеряли ссылку или просто устали переезжать.

А в MAX очень не хочется. Хочется остаться со своими людьми и наконец перестать искать, куда бы нам всем опять переехать.