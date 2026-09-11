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Диагностика знаний ребенка с методистом курсов в «100балльном репетиторе»
Борис Мальцев
Интернет и технологии
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Навигатор по проектам и продуктам Клерка

Собрал в одном месте наши проекты: обучение, сервисы для бухгалтеров, сообщества, интервью с предпринимателями и собственные технологии. Показываю, чем мы занимаемся и где все это найти.

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Отдельные сайты и сообщества

Проект

Назначение

Адрес

Клерк.ру

Основной портал для бухгалтеров и предпринимателей

https://www.klerk.ru/

Старый форум Клерка

Профессиональные обсуждения и накопленная база ответов

https://forumklerk.ru/

Клерк.Сообщество

Новый форум на Discourse

https://club.klerk.ru/

КУБ — Красный уголок бухгалтера

Сообщество с синхронизацией постов и комментариев с Telegram

https://kub.klerk.ru/

Дневники на Клерке

Личные блоги участников

https://blogs.klerk.ru/

Продукты и разделы для бухгалтеров

Проект

Назначение

Адрес

Клерк.Система

Решения рабочих задач, нормативка и инструменты

https://www.klerk.ru/system/

Клерк.Школа

Курсы и профессиональное обучение

https://www.klerk.ru/school/

Трибуна

Публикации пользователей и компаний

https://www.klerk.ru/tribune/main/

Клерк.Консультации

Ответы экспертов на рабочие вопросы

https://www.klerk.ru/consultations/

Проверка контрагентов

Информация о компаниях и ИП

https://www.klerk.ru/tool/ocompany/

Клерк.Работа

Вакансии

https://www.klerk.ru/jobs/vacancies/

Охрана труда

Профильные материалы и обучение

https://www.klerk.ru/job-safety/

Видео

Вебинары, Бухстрим, Бухтуб и интервью

https://www.klerk.ru/video/

Медиапроекты

Проект

Назначение

Адрес

Кублог

Городской проект: события и жизнь Краснодара

https://kublog.ru/

«Тот ещё разговор»

Интервью с предпринимателями

https://totkublog.ru/

Технологические продукты

Продукт

Назначение

Адрес

Клерк.Технологии

Автоматизация маркетинга; основной продукт — Grape CDP

https://klerk.su/

klerk.media

Сбор новостей для редакций и мониторинг упоминаний для компаний

https://klerk.media/

СПС — справочно-правовая система

База нормативных документов

https://pravo.klerk.ru/

Информации об авторе

Борис МальцевВ поиске работы

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 268 подписчиков8 427 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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