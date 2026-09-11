Навигатор по проектам и продуктам Клерка
Собрал в одном месте наши проекты: обучение, сервисы для бухгалтеров, сообщества, интервью с предпринимателями и собственные технологии. Показываю, чем мы занимаемся и где все это найти.
Отдельные сайты и сообщества
Проект
Назначение
Адрес
Клерк.ру
Основной портал для бухгалтеров и предпринимателей
Старый форум Клерка
Профессиональные обсуждения и накопленная база ответов
Клерк.Сообщество
Новый форум на Discourse
КУБ — Красный уголок бухгалтера
Сообщество с синхронизацией постов и комментариев с Telegram
Дневники на Клерке
Личные блоги участников
Продукты и разделы для бухгалтеров
Проект
Назначение
Адрес
Клерк.Система
Решения рабочих задач, нормативка и инструменты
Клерк.Школа
Курсы и профессиональное обучение
Трибуна
Публикации пользователей и компаний
Клерк.Консультации
Ответы экспертов на рабочие вопросы
Проверка контрагентов
Информация о компаниях и ИП
Клерк.Работа
Вакансии
Охрана труда
Профильные материалы и обучение
Видео
Вебинары, Бухстрим, Бухтуб и интервью
Медиапроекты
Проект
Назначение
Адрес
Кублог
Городской проект: события и жизнь Краснодара
«Тот ещё разговор»
Интервью с предпринимателями
Технологические продукты
Продукт
Назначение
Адрес
Клерк.Технологии
Автоматизация маркетинга; основной продукт — Grape CDP
klerk.media
Сбор новостей для редакций и мониторинг упоминаний для компаний
СПС — справочно-правовая система
База нормативных документов
Информации об авторе
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Кандидат на то чтобы вывести из бухгалтерских продуктов в отдельный проект