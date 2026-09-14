Россиянам разрешат покупать противогазы для всей семьи с 1 марта 2027 года

С 1 марта 2027 года россияне смогут свободно покупать сертифицированные противогазы для себя и детей. Об этом сообщило МЧС России.

В розничной продаже будут доступны гражданские фильтрующие противогазы, включая детские модели, а также детские защитные камеры. Приобрести их для личной безопасности сможет любой гражданин.

Норму разработало МЧС, а утвердил президент своим указом. Указ исключает эти средства защиты из перечня продукции, свободная реализация которой запрещена.

Для такой продукции введены требования к качеству и сертификации. Порядок сертификации определило правительство, а требования к качеству установили совместно Минобороны и МЧС.

В ведомстве пояснили, что на рынке встречались некачественные средства защиты и подделки, в том числе ввезенные из-за рубежа. По оценке МЧС, сертификация должна препятствовать продаже такой продукции.