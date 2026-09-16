Показываем собственную СПС. Встречайте klerk.systems

Разрабатываем свою справочно-правовую систему. Для нас это большая работа: документы, редакции, даты вступления в силу, поиск, сравнение изменений. И всё это должно быть удобным бухгалтеру в ежедневной работе.

СПС — часть «Системы Клерка». База пока небольшая, но уже есть все кодексы РФ, все их редакции и возможность сравнить версии: посмотреть, что действовало на нужную дату и что поменялось. Добавили и все основные ФСБУ и ПБУ.

Чтобы показать нашу работу всем желающим, специально зарегистрировали отдельный домен — klerk.systems. Открываем доступ всем на месяц.

Попробуйте на своих задачах и расскажите, что мы делаем не так. Что не находится? Где неудобно? Чего не хватает?

Если поиск выдал ерунду — пришлите запрос и напишите, что хотели найти. Если запутались в редакциях — тоже расскажите. Сейчас самое время повлиять на то, какой получится наша СПС.