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Диагностика знаний ребенка с методистом курсов в «100балльном репетиторе»
Борис Мальцев
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Показываем собственную СПС. Встречайте klerk.systems

Разрабатываем свою справочно-правовую систему. Для нас это большая работа: документы, редакции, даты вступления в силу, поиск, сравнение изменений. И всё это должно быть удобным бухгалтеру в ежедневной работе.

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Показываем собственную СПС. Встречайте klerk.systems

СПС — часть «Системы Клерка». База пока небольшая, но уже есть все кодексы РФ, все их редакции и возможность сравнить версии: посмотреть, что действовало на нужную дату и что поменялось. Добавили и все основные ФСБУ и ПБУ.

Чтобы показать нашу работу всем желающим, специально зарегистрировали отдельный домен — klerk.systems. Открываем доступ всем на месяц.

Попробуйте на своих задачах и расскажите, что мы делаем не так. Что не находится? Где неудобно? Чего не хватает?

Если поиск выдал ерунду — пришлите запрос и напишите, что хотели найти. Если запутались в редакциях — тоже расскажите. Сейчас самое время повлиять на то, какой получится наша СПС.

Дата публикации: 16.09.2026, 23:39

Информации об авторе

Борис МальцевВ поиске работы

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 257 подписчиков8 430 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

КонсультантПлюс
Интернет и технологии

Общаемся с налоговой вместе с ИИ-помощником от КонсультантПлюс

Бухгалтер, которому ни разу не приходилось писать пояснение в налоговую инспекцию – или уникальный сотрудник со способностями предсказывать будущее, или работает недавно. Работа с требованиями в 2026 году стала неизбежной частью практики.

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