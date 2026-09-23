В Правовой системе «Клерк» появились все редакции Налогового кодекса

Рассказываем, почему при обновлении Правовой системы «Клерк» пришлось самостоятельно собирать тексты по официальным источникам и какие неточности обнаружились при сверке.

Загрузили все версии НК РФ вплоть до последней редакции. Для этого сверили около двух тысяч страниц нормативных актов, которыми в кодекс вносились изменения. Теперь можно проследить, как менялись нормы, и сравнить редакции.

Актуализировали будущую редакцию НК РФ, которое вступает в силу с 01.10.2027.

Работа оказалась сложнее, чем просто собрать готовые тексты. При сверке мы обнаружили в материалах «Гаранта» орфографические и пунктуационные ошибки, а также пропуски июльских изменений. Поэтому редакции собирали самостоятельно, по первоисточникам.

Все тексты нормативных актов брали с Официального интернет-портала правовой информации. Этот же источник будем использовать дальше. Дополнительно оформили пометы в тексте кодекса, чтобы было проще ориентироваться в изменениях.

Следующий этап — так же проверить и подготовить остальные кодексы. Скорость работы зависит от объема документов, которыми их меняли: каждое изменение нужно сверить и правильно включить в соответствующую редакцию.

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