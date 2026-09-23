Как Санги Стиль вырос до тысячи магазинов и дошёл до банкротства

Для меня история этой компании — большая история бизнеса в России. В новом выпуске «Тот ещё разговор» мы поговорили о конкуренции с «Магнитом» Сергея Галицкого, причинах краха и встрече с Владиславом Бакальчуком, когда тот ещё участвовал в управлении Wildberries.

Как рос бизнес

Щербаков начинал с торговли, затем перешёл к бытовой химии. В 1998 году приобрёл бизнес поставщика и вошёл в «Русский Стиль». Первый розничный магазин появился в 1999-м. Активное расширение началось в 2007 году, а кризис 2008-го помогал находить более дешёвые помещения. Об этом он рассказывал РБК.

К концу 2010 года «Санги Стиль» насчитывал 650 магазинов. «Магнит Косметик» тогда только начинал развиваться. Через несколько лет два краснодарских бизнеса уже боролись за покупателей, помещения и цены на полке.

Стратегия Щербакова была конкретной: открываться рядом с «Магнитом» и развивать собственные марки. В 2015 году они давали 26–27% продаж сети в денежном выражении. Покупателю предлагали более доступный товар, а бизнесу — более высокую маржу.

Период Количество магазинов Конец 2010 года 650 Весна 2015 года Более 980 Май 2016 года Около 986 Конец 2016 года 894 Конец 2017 года 820

По данным «Ведомостей», к маю 2016 года сеть сократилась на 3–5% относительно середины 2015-го. Отсюда оценка её пика — немного больше тысячи точек.

Выручка росла быстрее прибыли

📊 Динамика выручки ООО Фирма «Санги Стиль»

Период / Год Выручка (рублей) Состояние бизнеса / Количество точек 2020 — 2025 0 руб. Банкротство, конкурсное производство. Все магазины закрыты, сотрудники уволены (персонал сократился с 3 411 человек до нуля). 2019 ~430 млн руб. Стремительное закрытие филиалов, запуск процедуры наблюдения. 2018 данных нет / резкое падение Массовые суды с поставщиками, аресты счетов. 2017 8,4 млрд руб. Серьезный дефицит оборотного капитала, закрытие нерентабельных точек. 2016 10,6 млрд руб. Рост конкуренции со стороны сети «Магнит Косметик». 2015 11,5 млрд руб. Исторический пик развития компании. Второе-третье место в России среди всех дрогери-сетей. Насчитывалось до 980 фирменных магазинов. 2014 8,7 млрд руб. Агрессивная экспансия на Юге РФ, Северном Кавказе и в Поволжье. 2013 6,4 млрд руб. Стабильный ежегодный прирост сети. 2012 4,8 млрд руб. Начало открытой публикации финансовой отчетности ФНС.

Совокупная выручка на пике (2015 год)

Если исключить внутренние торговые обороты (поскольку оптовик «Русский Стиль-97» поставлял существенную часть товаров в розницу «Санги Стиль»), чистая непересекающаяся выручка группы составляла около 15–16 миллиардов рублей.

Простая сумма оборотов двух компаний на пике давала более 22,8 млрд рублей в год, что выводило холдинг в число крупнейших частных торговых операторов юга России. [1]

Совокупный финансовый результат сегодня (2020–2026 гг.)

Начиная с 2020 года, консолидированная выручка обеих компаний равна 0 рублей, так как обе структуры признаны банкротами и прекратили существование как хозяйствующие субъекты. [1, 2]

Если составить их виртуальный консолидированный «баланс» на основе текущих банкротных дел, финансовое положение группы выглядит катастрофически:

Накопленный чистый убыток (капитал): Около минус 8,8 миллиардов рублей (–3,1 млрд у «Русского Стиля» и –5,7 млрд у «Санги Стиль»).

Общий долг перед кредиторами: Общая сумма установленных судами требований банков (основной кредитор — Сбербанк) и поставщиков к обеим структурам превысила 7 миллиардов рублей. [1, 2, 3]

Почему холдинг рухнул?

При анализе их совместной отчетности суды и аудиторы отмечали, что компании были тесно связаны взаимными поручительствами. Оптовая компания брала кредиты на миллиарды рублей для пополнения оборотных средств, а розничная сеть выступала залогодателем и гарантом. Когда «Санги Стиль» начала проигрывать конкуренцию федеральным сетям (в первую очередь «Магнит Косметик») и генерировать убытки, по цепочке мгновенно рухнул и оптовый поставщик.

В марте 2019 года магазины сети закрылись, сообщал «Коммерсантъ». А 20 июля 2020 года суд ввёл конкурсное производство. По данным РБК, «Санги Стиль» задолжал кредиторам 3,57 млрд рублей. Компания выступала поручителем по кредиту «Русского Стиля-97».

В январе 2024 года Дмитрия задержали в Кишинёве по линии Интерпола. Об этом писал «Блокнот Краснодар», отмечая, что предприниматель отрицал предъявленные ему обвинения.

Как бизнес такого масштаба дошёл до этой точки? Смотрите новый выпуск Тот еще разговора — рассказ собственника о причинах произошедшего и судьбе компании, которую он строил много лет.

Дмитрий, большое спасибо, что пришли в «Тот ещё разговор» и рассказали свою историю.

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