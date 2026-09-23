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Профориентация для подростков от 100балльного репетитора
Борис Мальцев
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На «Клерке» появилась подробная статистика постов Трибуны и блогов

Теперь авторам проще оценивать интерес к своим публикациям и следить за тем, как они набирают просмотры и переходы.

2 открытия

Добавили подробную статистику для постов Трибуны и блогов. Просмотры, переходы и другие метрики собраны в одном блоке и отображаются на наглядном графике. Так удобнее отслеживать динамику публикации и понимать, какие темы привлекают читателей.

Новый блок расположен прямо на странице поста — под статусом модерации. Кстати, сам блок статуса модерации мы тоже обновили. Посмотрите на примере моего поста: https://www.klerk.ru/user/tot/709353/

На «Клерке» появилась подробная статистика постов Трибуны и блогов

Загляните в свои публикации и посмотрите на результаты. А в комментариях расскажите, каких показателей вам не хватает — будем дорабатывать.

Информации об авторе

Борис МальцевВ поиске работы

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 249 подписчиков8 435 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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