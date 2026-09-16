Саша Брыкин взбрыкнул. Почему не состоялась запись Тот ещё разговор

Мне было интересно с ним поговорить. Серийный предприниматель: 36 бизнес-ниш, золотодобыча в Мали и Магадане, Ironman, история с пограничниками Гвинеи, пекарня, новый стартап Syle - производство, в котором ИИ уже участвует в работе с заказами и деньгами.

Подготовились мы серьёзно. Написали подробный сценарий примерно на час, изучили бизнес Саши, подготовили вопросы про деньги, продажи, ошибки, ИИ, инвестиции и его привычку постоянно начинать новые проекты. Куча ликвидированных и действующих компаний на его имя.

Компании, где Александр Брыкин учредитель

Но записи не случилось. Перед съёмкой Саша поставил условие: он хочет получить исходники интервью или хотя бы рилзы для своего канала.

Я отказал и съёмка не состоялась

Запись с камер видеонаблюдения в студии Клерка

На мой взгляд ситуация странная. Человек приходит на интервью как гость и выдвигает условия как заказчик собственного медиапроекта.

Мы приглашаем гостя, тратим время на подготовку, пишем сценарий, организуем съёмку, задаём вопросы, монтируем, выпускаем и пиарим его в своих каналах. А потом ещё отдаём ему готовое сырьё, чтобы он мог сделать из него свой ролик и разместить его у себя.

Это примерно как если бы актёр после съёмок попросил отдать ему мастер-копию фильма. Он ведь тоже принимал участие в картине.

Возможно, это новый медиарынок. Скоро гостю будут выдавать не только микрофон, но и флешку с исходниками, монтажёра, комплект рилзов и столовые наборы. Всё-таки человек пришёл на интервью. Нельзя же отпускать его с пустыми руками.