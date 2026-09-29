У Клерка упал трафик вдвое: что мы проверили, при чём тут Nuxt 4.5 и Яндекс

Трафик Клерка из поиска упал почти вдвое. Первая версия была технической и очень правдоподобной: обновление Nuxt 4.5 сломало вывод заголовков для поисковых роботов. Мы скачали страницы глазами Яндекса и Google, разобрали HTML по частям — и версию пришлось отклонить. Зато нашлось другое, и это меняет картину.

С чего мы начали

Подозрение на Nuxt было не случайным. В версии 4.5.0 сменилось сразу два механизма, от которых напрямую зависит, увидят ли поисковики заголовок и метатеги.

Переход на unhead v3. Если в проекте рядом оказываются две версии этой библиотеки, SSR-рендерер получает вместо готового результата асинхронный объект — и весь <head> молча исчезает : title, meta 1 , canonical, JSON-LD и даже скрипт гидрации. Такие случаи уже описаны: nuxt/ui#6765 , nuxt-seo#595 , nuxt/nuxt#35256 .

Новый режим experimental.ssrStreaming. В 4.5.0–4.5.2 теги, добавленные во время рендера страницы, не попадают в отданный HTML, а доезжают клиентским скриптом (nuxt/nuxt#36113); фикс #36120 уже в ветке 4.x, но в релиз пока не вышел — последняя версия 4.5.2 от 05.08.2026.

У обеих проблем симптом один: нужного title нет в HTML ни у роботов, ни у людей. Именно это мы и пошли проверять.

Что происходит на самом деле

Строка «Klerk.ru - практическая помощь бухгалтеру.» — это название сайта, а не заголовок страницы. На самой статье её нет вообще (0 вхождений в HTML). Сейчас на главной Клерка титул «Практическая помощь бухгалтеру — Клерк.ру», а в Яндексе за сайтом закреплено старое «Klerk.ru - практическая помощь бухгалтеру.».

При этом Яндекс знает правильный заголовок: в сниппете он стоит в «хлебных крошках»:

klerk.ru › Промокоды Яндекс Плюс за 1 рубль для новых и старых пользователей ...

Это ровно 4-й элемент вашего BreadcrumbList из разметки на странице. То есть Яндекс разобрал свежий HTML с корректным title, но заголовком сниппета всё равно сделал название сайта. Плюс описание в сниппете («…мультиподписка для 4 человек…») собрано из текста текущей версии страницы — значит индекс не «древний», контент свежий.

Вывод: это Яндекс переписывает заголовок, а не вы теряете его технически. Яндекс официально оставляет за собой право формировать заголовок из названия сайта, если считает <title> нерелевантным, неинформативным, переоптимизированным или дублирующимся. Для промо-контента вида «промокоды … за 1 рубль … 2026» и для UGC-блогов на крупных сайтах (Клерк) это типичное поведение. Обратите внимание: оба результата в вашем скриншоте — klerk.ru с одинаковой крошкой и одинаковым «сайтовым» заголовком, что тоже говорит о шаблонном переписывании, а не о сбое на одной странице.

Как мы это проверяли

Мы запросили страницу https://www.klerk.ru/blogs/kodisicom/687058/ тремя разными User-Agent — обычным Chrome, YandexBot и Googlebot — и сравнили результаты.

HTML во всех трёх случаях идентичный , 442 533 байта. Роботы и люди получают одну и ту же разметку.

<title> ровно один, без дублей: «Промокоды Яндекс Плюс за 1 рубль для новых и старых пользователей 2026». og:title, twitter:title и <h1> совпадают с ним.

canonical указывает на саму страницу, robots индексацию не запрещает, раздел /blogs/ в robots.txt открыт.

Редиректы чистые: адреса без слэша и без www отдают 301 на канонический URL.

В разметке есть BreadcrumbList — тот самый, чей последний пункт Яндекс показывает в сниппете как название страницы.

Строки «практическая помощь бухгалтеру» в HTML статьи нет ни разу. Это название сайта, а не страницы.

Технически страница здорова: заголовок есть, он единственный и корректный, поисковики его видят. Версию про обновление Nuxt на этом URL мы снимаем.

Почему мы не считаем тему закрытой

Переписанный заголовок объясняет падение кликабельности: страница показывается, но по ней реже кликают. Двукратное падение трафика — это, как правило, история про показы, а не про клики, и автоматически списывать всё на сниппет было бы нечестно.

Поэтому мы сейчас снимаем динамику по датам: как менялись показы и клики по этому URL и по сайту в целом, что происходило с индексом и статусами страниц, совпадает ли провал с датой обновления фреймворка. До этих цифр любые выводы — преждевременные, и мы не хотим выдавать догадку за диагноз.

Расследование продолжаем и держим вас в курсе. Как только сравним даты и увидим, где именно потерялись показы, вернёмся с конкретикой — что подтвердилось, что нет и что из этого следует.

Кто ведёт расследование

«Клерк» — деловое медиа для бухгалтеров, в 2026 году проекту исполняется 25 лет: мы работаем с 2001-го. Сегодня это не одна редакция, а несколько команд — редакция и новостная служба, продуктовая разработка, образовательный центр, поддержка, аналитика. Сайтом ежемесячно пользуются более 8 млн уникальных посетителей,.

Именно поэтому мы не оставляем такие истории без ответа. За 25 лет мы пережили много обновлений поисковых алгоритмов и несколько технических регрессий и научились отличать одно от другого — но каждую версию проверяем фактами, а не догадками. Расследование ведут разработка и аналитика; как только сравним даты и увидим, где именно потерялись показы, вернёмся с конкретикой — что подтвердилось, что нет и что из этого следует.