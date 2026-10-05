Борис Мальцев – главный Клерк России. Мне такое нравится 🤘😎🤘

25 лет Клерку: поговорили с Мишей Фадеевым про интернет, бизнес и бухгалтеров

Вышло мое интервью в «Ффадкасте» Миши Фадеева. О том, как я создавал Клерк, как менялся интернет и что значит строить проект четверть века.

Обычно интервью беру я, а здесь оказался по другую сторону микрофона. И разговор получился на удивление интересным. Миша дал мне возможность подробно рассказать про Клерк — его историю, людей и решения, из которых за 25 лет вырос наш проект.

В 2000 году я придумал и создал сайт для бухгалтеров. С тех пор изменились и интернет, и бухгалтерия, и сам Клерк. Сегодня сюда приходят за новостями, разборами, ответами на вопросы. А еще — поговорить с коллегами, поделиться опытом, получить поддержку. За эти годы вокруг сайта выросло профессиональное сообщество.

С Мишей обсудили, как создавать и развивать проекты, проходить через кризисы и оставаться нужными своей аудитории. Поговорили про ошибки и перемены, про маркетинг и предпринимательство. И про бухгалтеров: почему хороший бухгалтер значит для бизнеса гораздо больше, чем принято считать.

До бокса тоже добрались. Он давно стал частью моей жизни, и в разговоре нашлось место тому, что связывает спорт, бизнес и маркетинг. Тренер привет )

Мне понравилось, что Миша дал разговору развернуться. Получилось рассказать и про историю Клерка, и про то, как я смотрю на создание проектов спустя 25 лет.

Внутри — бухгалтер-панк, воскресший Клерк и немного веры: Как сайт для бухгалтеров стал № 1.

Бухгалтер-панк — да, такие тоже бывают.

Как меняется интернет и как за ним успевать.

Какие еще проекты я запускал.

Краснодарский край: рай ли для предпринимателя?

Проблемы Клерка и его возрождение.

Пользователи сами создают контент: как это работает.

Искусственный интеллект и обучение.

Бизнес и вера — куда же без нее.

Обычный бухгалтер и современный: в чем разница?

Смотрите интервью на YouTube. И пишите в комментариях — что вам откликнулось и о чем хотелось бы поговорить подробнее.