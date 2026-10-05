12 лет истории бухгалтерских медиа: у всех упал трафик, от −12% до −50% за год

Дело не в том, что тема перестала быть интересной и не в сезонности. Спрос на бухгалтерские запросы просел всего на 5%. А в чем то другом.

Клерк — минус 29% , примерно в середине списка по падению. А по нынешнему числу читателей мы первые.

Упали все. Хуже всех Бухонлайн — минус половина читателей. Знаете про такой? Лучше всех 1С:ИТС — минус 12%.

Моё мнение.

Можете спорить — я даже рад буду. Бухгалтерские сайты двадцать пять лет жили по схеме: человек задаёт вопрос поисковику и приходит за ответом. Теперь отвечает нейросеть — иногда правильно, иногда с уверенностью налогового инспектора. Если ответ устроил, на сайт идти незачем.

Но ответ ещё не означает, что проблема решена. Есть документы, нюансы и бухгалтерское «а если». Поэтому в Клерке мы ставим на экспертов и сообщество: сюда приходят уточнить, поспорить и разобраться в своей ситуации. Пересказать статью нейросеть может. Обсуждение с коллегами ей пересказывать сложнее — сначала оно должно состояться.

Так что под ударом все. Кроме Клерка, разумеется. Не могу же я после двадцати пяти лет работы закончить собственную статью словами «ну всё, расходимся».