12 лет истории бухгалтерских медиа: у всех упал трафик, от −12% до −50% за год

За год читателей потеряли все бухгалтерские сайты, которые мы проверили, — от 12 до 50%. Мы посмотрели на восемь площадок, включая Клерк, и на 12 лет их истории. Этот разбор продолжает наш прошлый текст про падение трафика Клерка — тогда мы обещали вернуться с цифрами по рынку. Возвращаемся.
Коротко
Упали все. Хуже всех Бухонлайн — минус половина читателей. Знаете про такой? Лучше всех 1С:ИТС — минус 12%.
Клерк — минус 29%, примерно в середине списка по падению. А по нынешнему числу читателей мы первые.
Дело не в том, что тема перестала быть интересной и не в сезонности. Спрос на бухгалтерские запросы просел всего на 5%. А в чем то другом.
Моё мнение.
Можете спорить — я даже рад буду. Бухгалтерские сайты двадцать пять лет жили по схеме: человек задаёт вопрос поисковику и приходит за ответом. Теперь отвечает нейросеть — иногда правильно, иногда с уверенностью налогового инспектора. Если ответ устроил, на сайт идти незачем.
Но ответ ещё не означает, что проблема решена. Есть документы, нюансы и бухгалтерское «а если». Поэтому в Клерке мы ставим на экспертов и сообщество: сюда приходят уточнить, поспорить и разобраться в своей ситуации. Пересказать статью нейросеть может. Обсуждение с коллегами ей пересказывать сложнее — сначала оно должно состояться.
Так что под ударом все. Кроме Клерка, разумеется. Не могу же я после двадцати пяти лет работы закончить собственную статью словами «ну всё, расходимся».
Двенадцать лет на одном графике
Больше двадцати пяти лет бухгалтерские сайты росли. Клерк и Audit-it поднялись примерно с 2–3 миллионов заходов в месяц в 2014 году до 10–11 миллионов к 2025-му.
В этом году развернулись вниз. И вот что важно: пики у площадок были в разное время, а падение началось у всех почти одновременно.
Сколько читателей потеряли площадки
Сайт
Год назад
Сейчас
Изменение
Бухонлайн (Контур)
72 тыс.
36,4 тыс.
−50%
Бухэксперт \*
—
—
−41%
Главбух \*
—
—
−32,4%
Audit-it
232 тыс.
159 тыс.
−31,5%
Бухгалтерия.ru (Бератор-медиа)
36,3 тыс.
25,6 тыс.
−30%
Клерк
227 тыс.
160,5 тыс.
−29%
Buh.ru (1С)
29,5 тыс.
24,8 тыс.
−16%
1С:ИТС \*
—
—
−12%
\* У этих трёх площадок статистика закрыта, поэтому есть только проценты.
Числа — это посетители в день. Год назад у Клерка их было 227 тысяч, сейчас 160,5 тысячи. У Audit-it — 232 и 159 тысяч. А у Бухонлайна читателей стало ровно вдвое меньше.
Клерк в этой картине
Год назад — 227 тысяч посетителей в день, сейчас — 160,5 тысячи. Минус 29%.
Весь 2025 год и начало 2026-го наш трафик рос: с 200 тысяч до максимума около 320–330 тысяч в январе–апреле. Потом пошёл вниз. По неделям видно, как в середине сентября мы просели до 110 тысяч, а к началу октября вернулись к 150 тысячам.
Мы падаем вместе со всеми
Вот самый наглядный аргумент. На графике — четыре площадки за три года. Они поднимаются и падают вместе: общий рост, общий спад, общий весенний всплеск 2026 года и общее падение после него.
Четыре независимых сайта не могут одновременно сломаться каждый по своей причине. Значит, причина общая.
Про нашу часть
Пока шло это исследование, наша техническая команда нашла у себя реальные ошибки: часть страниц отдавалась с неправильными заголовками, а при переходах между страницами заголовок не всегда обновлялся. Исправление уже выходит. Вот как это описывает технический директор Клерка Артём Аксянов:
технический директор Клерка
«Нашли и исправили причину дефолтных заголовков: сервис не учитывал раздел страницы. Добавили повторные запросы при сбоях, настроили Яндекс Ротор и вернули корректные коды ошибок вместо ложного ответа 200. Дефолтных заголовков в выдаче становится меньше. Дорабатываем оставшиеся разделы и следим за результатом»
Что это значит
Бухгалтеры не перестали читать про работу. Спрос на бухгалтерские запросы в поиске упал только на 5%, а читателей у площадок стало меньше на 12–50%. Это в разы больше. Значит, дело не в интересе к теме, а в том, что читателя увели в другое место.
Как это оценивает руководитель нашего дивизиона «Медиа и сообщество» Инна Кузякова:
руководитель дивизиона «Медиа и сообщество»
«Пока мой вывод, что у них трафик «отъедают» сайты банков, которые развивают свои медиа, и другие крупные игроки (у них есть трастовость и средства), и нейронки — кто в большей степени, вопрос. Но при этом им не хватает собственной экспертизы, чтобы удержать трафик при таком перетягивании и тем более его нарастить. Есть ещё снижение спроса в тематике, но оно в районе 5% (плюс-минус) год к году — смотрела несколько запросов в Wordstat и их динамику; на мой взгляд, незначительное.»
Проще говоря, версий две: банки и крупные игроки — у них есть доверие поисковиков и деньги на контент, и нейросети — часть вопросов бухгалтер уже решает в разговоре с ИИ.
Важно: это версии, а не доказанный факт. Мы не можем утверждать, что причина именно в этом и ни в чём другом.
Итог
За год читателей потеряли все восемь площадок — от 12 до 50%.
Клерк — минус 29%, в середине списка.
Падение началось у всех почти одновременно, хотя пики были в разное время. Это признак общей причины, а не проблем одного сайта.
Интерес к теме не пропал. Спрос просел всего на 5% — значит, читателя перетянули в другое место.
Свои технические ошибки мы нашли и уже исправляем.
И последнее — уже не про рынок, а про нас. В рейтинге LiveInternet по разделу «Бухгалтерия» (238 сайтов) Клерк сегодня на первом месте: 189 938 против 149 300 у второго и 116 824 у третьего. Трафик возвращается! )
На какие сайты ходите? — расскажите в комментарях: картина собирается из кусочков.