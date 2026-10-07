Клерк.Система: 3700 судебных актов, 40 документов и письма ФНС

Продолжаем пополнять Клерк.Систему и улучшать работу с документами.

В судебную базу загрузили 3700 новых актов. Стало больше решений для изучения похожих споров и поиска аргументов.

В правовую систему добавили 40 документов. Пока пополняем её медленно: совершенствуем автоматическую загрузку и проверку документов, добавляем новые редакции и помогаем редакции с первоисточниками.

Подключили письма ФНС. На Клерке уже выходят новости по этим разъяснениям: первый пример и второй.

Улучшили оглавление и навигацию. Подход, который обкатали на судебных актах, адаптировали для приказов и других объёмных документов — нужный раздел теперь проще найти.