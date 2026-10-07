IТ-компании объяснили, почему бизнес получает мало эффекта от ИИ

При разрозненном внедрении искусственного интеллекта загрузка графических процессоров обычно не превышает 35-40%. Бизнесу также мешают отсутствие единой инфраструктуры и унифицированных данных.

Российские компании пока не получают достаточного экономического эффекта от ИИ-агентов, заявил на форуме «Цифровые решения» генеральный директор группы Rubytech Игорь Ведехин. Без интеграции корпоративных систем такие инструменты могут решать только локальные задачи.

Например, ИИ-агент способен определить остаток средств на счете подразделения, но не может спланировать финансирование всей компании. Для этого ему необходим доступ к ERP, системам работы с поставщиками и покупателями, банковским сервисам и прогнозам.

«Без этого бизнесу трудно рассчитывать на экономический эффект», — отметил Ведехин. По его словам, затягивание консолидации приводит к появлению у команд собственных способов интеграции с моделями и изолированных хранилищ результатов.

При объединении инфраструктуры на базе одной платформы утилизация графических процессоров может вырасти с 35-40 до 70-80%. Четкий результат ИИ уже дает в разработке, где используется унифицированная среда: языки программирования, Git и Jira.