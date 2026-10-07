Дважды внесли обеспечительный платеж за импорт: ФНС объяснила, как зачесть переплату

Если на одну поставку из ЕАЭС оформлено несколько документов о предстоящей поставке, налог рассчитывают по фактически принятым на учет товарам. Превышение обеспечительных платежей зачтут на ЕНС после камеральной проверки.

ФНС разъяснила, как заполнить декларацию по косвенным налогам, если импортер оформил несколько документов о предстоящей поставке товаров — ДОПП — на одну поставку. Письмо от 22.09.2026 № ЕА-36-15/8421@ опубликовано 7 октября.

Такая ситуация может возникнуть, например, при смене перевозчика после того, как первый ДОПП уже получил статус «Обеспечен». Разъяснение касается товаров, включенных в Национальную систему подтверждения происхождения товаров — СПОТ.

Несколько ДОПП не означают, что налог за одну поставку нужно начислять несколько раз. Документы отражают в разделе 4 декларации по правилам ее заполнения, а сумму налога указывают по товарам, фактически принятым на учет:

НДС — в строке 031 раздела 1;

акциз — в строке 030 раздела 3.

Если общая сумма обеспечительных платежей превышает исчисленный налог или акциз, разницу зачтут на единый налоговый счет после завершения камеральной проверки. Статус ДОПП при этом изменится на «Погашен».

ФНС также напомнила: если ввоз по оформленному ДОПП не состоялся, относящийся к нему обеспечительный платеж можно отразить в декларации за период, в котором возникла обязанность уплатить налог при импорте. Сделать это нужно не позднее трех лет с даты формирования ДОПП, в пределах суммы налога, указанной в документе на несостоявшуюся поставку.

Это правило предусмотрено пунктом 2 статьи 177 НК РФ, а порядок учета суммы — подпунктом 3 пункта 5 статьи 11.3 НК РФ.