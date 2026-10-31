Дневники на Клерке: 24 года, 4 528 человек и большая часть моей жизни

В 2002 году мы сделали на бухгалтерском сайте Дневники. Новое поколение сотрудников Клерка порой даже не знает, что это такое. Рассказываю, как появились Дневники и почему они стали важной частью жизни целого поколения бухгалтеров.

Друзья, мы сильно обновили Дневники.

Теперь они живут на отдельном домене — blogsklerk.ru. Мы отвязали проект от основной системы Клерка, сделали собственную авторизацию, изменили дизайн и переписали редактор. Он стал современным, и теперь мы можем его поддерживать и исправлять ошибки.

После такого большого переезда без сложностей, конечно, не обошлось. Кто-то не может войти, кто-то не находит привычную кнопку, у кого-то что-то работает не так. Если столкнулись с проблемами, пишите на tot@klerk.ru или мне в Telegram. Будем разбираться.

Пока мы всё это делали, я полез в старые записи. Нашёл истории, фотографии, знакомые ники и события, которые сам уже успел забыть. И понял, что просто написать «мы обновили редактор» не получится.

Потому что Дневники — это 24 года жизни. Моей и тысяч людей, которые когда-то пришли на Клерк и остались здесь надолго.

Как все началось

Сначала был форум Клерка. Там уже собралась огромная аудитория: люди приходили обсудить налоги и бухгалтерию, но довольно быстро начинали общаться и обо всём остальном.

Я всегда считал, что общение — это классно. И было видно, что людям нужно своё место для разговоров, не только профессиональных.

Тогда уже был Живой Журнал. А Герман Клименко и его команда работали над собственным сервисом дневников Li.ru, который позже стал частью LiveInternet. Герман помог нам с платформой — так Дневники появились и на Клерке Так их движок попал на Клерк, а у наших форумчан появилось собственное пространство для личных историй.

В своей записи 2007 года я написал, что первая запись в Дневниках появилась 7 августа 2002 года. Значит, в этом году им исполнилось 24 года.

Представьте себе: 2002 год. Клерк совсем молодой, интернет ещё совсем другой, привычных нам социальных сетей нет. И вот на бухгалтерском сайте появляется место, где можно рассказать про семью, отпуск, друзей или просто про то, как прошёл день. Это был взрыв.

Уже в сентябре того же года мы обновляли Дневники, ловили ошибки и собирали пожелания. Нашёл свою запись: «новые дневники успешно установлены».

Кажется, спустя 24 года мы занимаемся примерно тем же самым: установили новые Дневники и снова просим вас рассказать, что сломалось )

Герман Клименко

Дневники появились в 2002 году. Я нашёл свою запись 2007 года, в которой написал, что первая запись была сделана 7 августа 2002 года. А в сентябре 2002 года мы обновляли Дневники, ловили ошибки и собирали пожелания. Нашёл свою запись: «новые дневники успешно обновлены».

Представьте себе: 2002 год. И Клерк и я совсем молодой, интернет ещё совсем другой, соцсетей, к которым мы привыкли сегодня, нет. И вот у бухгалтеров появляется место, где можно написать не только про налоги и проводки, но и вообще про жизнь.

В своё время платформу для Дневников мне подарил Герман Клименко, когда мы пытались работать вместе. В тот момент от меня ушёл Андрей Селиков — программист, с которым я начинал строить Клерк. Герман предоставил хостинг и техническую поддержку, а со мной стал работать Валентин Любимов, которого на LiveInternet знали как ValeZ.

26 сентября 2026 года, Юрий Синодов у себя в Телеге рассказал о встрече с Валентином Любимовым и опубликовал видео беседы. И нашлась его старая профессиональная анкета, где он сам рассказывает, как собрал команду для разработки дневников Li.ru. Достаточно неожиданно было узнать, что последние 10 лет жизни он провёл в христианской обители — Корсунской пустыни под Орлом.

Позже у нас с Германом случился конфликт. Я был горячим и требовал много ресурсов, которые не получал и злился. Но это не отменяет того, что он был важной частью истории Клерка и помог Дневникам появиться. И я об этом помню и благодарен и Герману и Валентину. Но тогда это было для меня большое испытание: Я ушел в свободное плавание.

А в 2004 году я прочитал его высказывание о том, что такие ресурсы, как Клерк, не имеют права на самостоятельное существование. Команда Li.ru тогда собиралась делать альтернативный бухгалтерский проект. Я даже сохранил эту новость у себя в дневнике.

Герман, спасибо тебе!

Люди, которые строили Дневники

Большое влияние на техническую часть оказал наш первый технический директор Максим Быстров из Ижевска. Он собрал первую команду разработчиков, и вместе со мной мы много работали над Дневниками: переделывали и дорабатывали движок под наше сообщество.

Постепенно это уже были не просто дневники на готовой платформе, а свои, клерковские. Со своими возможностями, особенностями и, конечно, ошибками, которые мы вместе ловили и исправляли.

В конце 2007 года мы снова сильно обновили сервис. Появились новые настройки доступа, ленты, управление комментариями, настроение и музыка в записях.

Кто-нибудь ещё помнит, какое настроение и какую музыку ставил в своём дневнике? )

Но Дневники создавали не только программисты. Их характер придумали и сами авторы, комментаторы, модераторы, организаторы встреч. Все, кто писал, спорил, помогал новичкам, предлагал что-то изменить и оставался здесь годами.

Я, конечно, не смогу назвать всех в одном посте. Поэтому очень прошу: вспоминайте в комментариях людей, без которых вы не представляете Дневники. Эти имена важно сохранить.

Стас Рачинский (stas®)

Стаса был рядом почти с самого начала.

На форуме Стас зарегистрировался 24 февраля 2002 года. А его записи в Дневниках сохранились уже с января 2003-го. Вот, например, анекдоты от 15 января, а на следующий день он поделился стихотворением Окуджавы.

Стас очень много сделал для Клерка, форума и нашего сообщества. И лично для меня. В нужное время сказал важные слова и многому научил. Мне его не хватает. Думаю, не только мне. Но его дневник, слова и большая часть того, что он помог создать, остались с нами.

Мои двое детей и Клерк

Я сам вёл дневник упоённо. Рассказывал о личной жизни, семье, детях и о том, что происходит с Клерком.

У меня, если подумать, трое детей: Саша, Олег и Клерк ) И в моём дневнике сохранилась история всех троих. Теперь Олег работает в Клерке и ругает меня за эти подробности.

Пятьсот, тысяча и 4 528

В апреле 2007 года я радовался круглой цифре: пользовательница «акционерша» зарегистрировала пятисотый дневник.

А тысячным стала Над.К, которую многие знают как эксперта и постоянного модератора Клерка, обещала завести дневник, когда их станет тысяча. И сдержала слово: в марте 2008 года мы даже выпустили новость о тысячном дневнике. Дневник Над.К так и называется — «1000». Ее дневник дожил до наших дней. И я нашел ссылку на первую запись тысячного дневника Над.К.

Сегодня в разделе «Участники» — 4 528 человек. Это все, кто писал или комментировал в Дневниках.

За этой цифрой — годы разговоров, тысячи историй и люди, которые когда-то просто зарегистрировались на бухгалтерском сайте, а потом стали друг другу друзьями.

Не только бухгалтерия

Дневники замечали и за пределами Клерка. Яндекс.Блоги в 2107 добавил Клерк в Рейтинг блогов Рунета, а в 2018 он же добавил Клерк в расширенный поиск по блогам. Это были большие победы.

В 2008 журнал «Мир ПК» году упомянул blogs.klerk.ru среди тематических блогоплощадок рядом с Хабрахабром и другими сервисами. Для бухгалтерского сайта было приятно оказаться в такой компании.

Но формальное описание «блог-платформа» никогда толком не объясняло, что здесь происходило. Это было место, где люди годами знали друг друга — пусть даже сначала только по никам.

Как мы попали в телевизор

А ещё обнаружилась прекрасная история, о которой я успел забыть.

В 2007 году мы собрали две команды клерков и отправились на телевидение. Причём не куда-нибудь, а на «Сто к одному»! 18 ноября в эфире встретились команды «Блоггеры» и «Реальные клерки». Победили «Блоггеры», а потом они выиграли и большую игру.

Вот выпуск на ютубе:

Вот описание выпуска с вопросами и ответами. А вот страница с записью передачи. Может, кто-нибудь узнает себя или своих друзей )

Встречи, Звенигород и не только

Дневники давно вышли за пределы интернета. Клерки встречались в Москве и Петербурге, ездили друг к другу, собирались на праздники. А потом появились большие новогодние встречи в подмосковных пансионатах. На некоторых, как я вспоминал позже, собиралось до ста человек со всей страны.

Организовывали всё сами: обсуждали на форуме и в Дневниках, составляли списки, бронировали места, договаривались о дороге. Кто помнит, сколько всего нужно было сделать до появления привычных нам чатов? )

Вот несколько сохранившихся отчётов. Открывайте и ищите знакомые лица:

Ещё больше ссылок, фотографий и воспоминаний я собрал в посте «Встречи клерков. Прошлое и будущее». Некоторые старые страницы могут открываться не сразу, но стоит попробовать: там настоящая машина времени.

О тех, кого с нами уже нет

zAngel

За 24 года многое изменилось. К сожалению, некоторых наших друзей уже нет с нами.

Я помню zAngel, Svetishe, Нотта, mvf и, конечно, Стаса. Их записи, фотографии, комментарии, шутки и разговоры остались здесь. Наверное, это одна из самых важных причин, почему мне хотелось сохранить Дневники. Здесь очень много нашей общей жизни и памяти о людях.

Что дальше

У нас нет планов превращать Дневники в большой новый продукт. Наверное это уже невозможно.

Спасибо всем, кто помогал строить Дневники в разные годы. Спасибо новой команде, которая помогла их обновить. И спасибо всем вам, кто писал здесь, комментировал, спорил, знакомился, организовывал встречи и оставался рядом все эти годы.

Заходите: blogsklerk.ru.

Расскажите в комментариях: когда вы пришли в Дневники? Какой была ваша первая запись? Были ли вы на встречах в Звенигороде или узнали кого-нибудь в «Сто к одному»?

А может быть, у вас сохранились фотографии или истории, которые мы забыли. Очень хочется собрать их вместе )

P.S. Если что-то не работает или не получается войти, напишите на tot@klerk.ru или мне в Telegram.